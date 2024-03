2. Produits des droits marketing

Les droits marketing fournissent aux Partenaires FIFA, Partenaires de la Coupe du Monde de la FIFA™ / Partenaires du football féminin de la FIFA, Sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA™ / Sponsors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ et Supporters des compétitions de la FIFA un accès à une propriété intellectuelle en leur permettant de former avec les événements de la FIFA une alliance stratégique de long terme, qui inclut également plusieurs droits prédéfinis. Ces droits sont divisés en droits matériels et immatériels. Les produits issus des droits marketing matériels sont comptabilisés lorsque l’événement en question est retransmis alors que ceux issus des droits immatériels sont comptabilisés de manière linéaire sur la période restante des droits contractuels pour l’événement concerné. Les Autres produits marketing concernent principalement les produits liés aux droits octroyés pour l’organisation et la présentation de tournois FIFAe.