COURS DE MÉDECINE DU FOOTBALL

Tous les ans, en lien avec les associations membres, la FIFA organise un certain nombre de formations et de séminaires médicaux pendant les compétitions. Son objectif est double : améliorer le niveau de la médecine du football et tendre vers un niveau de soins optimal pour les joueurs, partout dans le monde. Les cours sont en effet l’occasion de présenter aux représentants médicaux les derniers traitements mis au point concernant les blessures liées au football et les meilleures pratiques en termes de prévention des blessures, ainsi que de leur transmettre les connaissances relatives aux exigences et aux services médicaux en compétition.