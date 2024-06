Centres médicaux d'excellence FIFA

La FIFA accrédite des centres reconnus ayant démontré leur expertise médicale, pédagogique et scientifique dans le domaine du football, notamment dans l’établissement de diagnostics précis et le traitement des blessures, une fois que celles-ci ont été contractées, mais aussi par le biais d’un travail de prévention en amont. Les spécificités des examens médicaux spécifiques au football, les stratégies mentales et psychologiques, la diététique ou le dopage sont autant d’autres domaines dans lesquels les centres médicaux peuvent être spécialisés. Les centres médicaux d’excellence de la FIFA font l’objet d’un processus de sélection rigoureux et, en plus de devoir démontrer leur expertise, ils doivent publier un rapport annuel sur leurs activités. En 2017, quarante-huit centres ont vu leur accréditation renouvelée avec succès.