Soucieuse de permettre à un maximum de supporters du monde entier de profiter du FIFA Fan Festival, et notamment ceux qui n’ont jamais eu la chance d’assister directement à la Coupe du Monde de la FIFA ni à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, et conformément à sa vision qui consiste à « rendre le football véritablement mondial », la FIFA a créé un système d’octroi de licences qui permet aux Partenaires FIFA, aux agences et aux municipalités d’organiser des versions locales du FIFA Fan Festival dans les grandes villes du monde entier.

Rendre le football véritablement mondial : capturer l’énergie et l’exaltation de la Coupe du Monde de la FIFA et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA et la restituer dans les villes du monde entier, au-delà des pays hôtes.

Manifestation officielle de la Coupe du Monde : en tant que manifestations officielles de la Coupe du Monde de la FIFA et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, les éditions sous licence du FIFA Fan Festival feront partie intégrante de l’expérience globale « Coupe du Monde », ce qui se matérialisera par l’utilisation de marques spécifiques et par l’accès à des ressources numériques communes ainsi qu’à des contenus exclusifs.

Lien avec la Coupe du Monde : chaque édition locale du FIFA Fan Festival cultivera un lien privilégié avec la manifestation principale organisée dans le pays hôte.

Pour les amateurs de football : le système d’octroi de licences permet d’étendre le rayonnement de la Coupe du Monde de la FIFA et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA à des régions porteuses, permettant aux amateurs de football de toucher du doigt la magie de la compétition.

Débouchés commerciaux : le système d’octroi de licences va offrir des opportunités commerciales et marketing intéressantes aux parties prenantes des éditions locales du FIFA Fan Festival.

Lors des semaines à venir, la FIFA fournira de plus amples informations sur les partenaires bénéficiant du système d’octroi de licences et sur les éditions locales du FIFA Fan Festival qui seront organisées pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023 et les éditions suivantes de ces compétitions.

Les FIFA Fan Festivals dans le monde

En 2022, la FIFA a noué un partenariat avec AB InBev et Coca-Cola pour la mise en place de FIFA Fan Festivals officiels en dehors du pays hôte. Les deux sociétés se sont chargées en tant que partenaires titres de l’organisation de ces événements dans les villes suivantes : Dubaï, Londres, Mexico, Rio de Janeiro, Riyad, São Paulo et Séoul.

L’objectif était de faire vivre l’ambiance de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar aux amateurs de football du monde entier et de leur offrir une expérience unique ainsi que des moments inoubliables, au plus proche de ce que vivent les supporters présents sur le sol du pays organisateur.

Les événements ont été organisés en collaboration avec les différentes marques du groupe AB InBev : Budweiser (Dubaï, Londres et Séoul), Corona (Mexico) et Brahma (Rio de Janeiro et São Paulo). Coca-Cola a pour sa part organisé un FIFA Fan Festival à Riyad (Arabie saoudite).

Parfaitement adaptés au marché, les événements comprenaient la retransmission en direct de matches de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ ainsi que diverses activités ludiques, notamment des performances de DJ mondialement connus et d’artistes locaux, mais aussi des activités faisant intervenir des FIFA Legends.

Au total, ces sites ont accueilli environ 460 000 visiteurs sur toute la durée de la compétition.

