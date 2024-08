Histoire du FIFA Fan Festival

Le FIFA Fan Festival™ est le plus grand événement festif consacré au football. Il intègre le programme de la Coupe du Monde de la FIFA depuis quatre éditions. Tout a commencé en 2002, lorsque la FIFA a remarqué que de nombreux supporters aimaient se réunir dans des lieux publics pour regarder les matches de la Coupe du Monde de la FIFA, Corée/Japon 2002™. Ces rassemblements improvisés ont laissé transparaître une envie forte de vivre en famille ou entre amis ce grand événement culturel dépassant largement le cadre du football. Le FIFA Fan Festival a été intégré au programme officiel de la Coupe du Monde de la FIFA lors d’Allemagne 2006. L’engouement s’est confirmé à l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010™, où des rassemblements ont été organisés non seulement dans le pays hôte mais aussi dans six capitales du monde entier. Et la tendance s’est poursuivie lors des deux dernières éditions, le nombre cumulé de participants ayant atteint près de 40 millions de personnes à l’issue de Russie 2018.