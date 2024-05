Tsuneyasu Miyamoto vise le succès à long terme à la tête du Japon

Le Japon ambitionne de remporter la Coupe du Monde de la FIFA™ et d'augmenter ses revenus à long terme

Tsuneyasu Miyamoto est devenu une figure incoutournable du football japonais, en prenant le capitanat la sélection nippone lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2002™. Devenu président de la Fédération Japonaise de Football (JFA) 22 ans plus tard, Miyamoto espère hisser son pays au rang de puissance mondiale.

Fort de ses succès sur le terrain et en dehors, et désireux d'avoir un maximum d'impact sur le football japonais, Miyamoto visait encore plus haut. Il est ainsi parvenu à se hisser jusqu'à ce poste de président qu'il a toujours espéré occuper un jour.