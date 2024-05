Les infrastructures des stades améliorées en Indonésie grâce au soutien sur mesure de la FIFA stadium infrastructure in Indonesia

La FIFA et la Fédération Indonésienne de Football travaillent ensemble à la mise à niveau des normes applicables

Une délégation de la FIFA a évalué les infrastructures ainsi que les dispositifs de sûreté et sécurité de huit stades

L’Indonésie a accueilli pour la première fois une compétition de la FIFA en 2023

Dans le cadre d’un protocole d’accord entre la FIFA et la Fédération Indonésienne de Football (PSSI), l’instance dirigeante du football mondial a dépêché une délégation afin d’inspecter huit stades d’Indonésie.

La sûreté et sécurité dans les stades avaient été identifiées comme des éléments clés de la transformation du football indonésien lors de la signature de l’accord. Celle-ci a eu lieu en novembre 2023 dans le cadre de l’inauguration des bureaux de la FIFA à Jakarta et en marge de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™, qui était la toute première compétition de la FIFA à se tenir dans le pays.

Grâce à ce protocole d’accord, la FIFA et la PSSI coopèrent afin d’améliorer les infrastructures des stades ainsi que les normes de sûreté et de sécurité en Indonésie. Entre le 20 et le 25 mai 2024, une équipe de spécialistes de la FIFA s’est rendue à cette fin dans huit stades disséminés dans quatre provinces du pays, à savoir Sumatra du Nord, Java occidental, Java oriental et Kalimantan oriental. Leur visite concernait les stades suivants :

Stade Sumatera Utara Stade Teladan Stade Patriot Stade Wibawa Mukti Stade Kanjuruhan Stade Delta Sidoarjo Stade Joko Samudro Stade Segiri

La visite s’inscrivait dans une série d’inspections plus globale de ces enceintes, qui sont en cours de rénovation à l’initiative du ministère des Travaux publics et du Logement. La FIFA apporte son savoir-faire et son expertise par le biais de consultants spécialisés.

L’évaluation de la délégation a porté sur quatre domaines principaux : systèmes d’entrée et de sortie, voies d’accès, voies d’évacuation et flux de circulation des spectateurs. La FIFA préparera un rapport et formulera des recommandations à l’intention de la PSSI et des autorités locales.

La délégation de la FIFA comprenait notamment Benjamin Veenbrink, consultant Stades et Infrastructures, et Karan Mirchandani, chargé de développement régional, tandis que celle de la PSSI se composait, entre autres, d’Adi Nugroho, directeur Sûreté et sécurité des infrastructures, et de Cut Ayu Rahimainita, représentant du Bureau du président de la fédération.

Le programme prévoyait notamment la visite du stade Kanjuruhan, dans le kabupaten de Malang (Java oriental), où de violents affrontements lors d’un match de football le 1er octobre 2022 avaient entraîné la mort de 132 personnes. Le bilan fait également état de 96 blessés graves et 484 blessés légers.

"Notre présence ici aujourd’hui témoigne de la volonté de la FIFA d’aider la PSSI à transformer les infrastructures footballistiques en Indonésie. Les événements tragiques de 2022 doivent nous pousser à faire en sorte que tous les amoureux de football puissent assister aux matches dans des conditions sûres", a expliqué Karan Mirchandani.

"Ce soutien de la FIFA, qui trouve sa source dans les échanges entre MM. Joko Widodo, Erick Trohir et Gianni Infantino, respectivement président de la République d’Indonésie, de la PSSI et de la FIFA, est essentiel à notre mission de reconstruction et d’amélioration de nos stades", a ajouté Adi Nugroho. "Le souvenir des personnes décédées renforce notre détermination à créer un avenir plus sûr pour tous les amateurs de ballon rond."

Les représentants de la FIFA ont déposé une gerbe dans le stade afin d’honorer la mémoire de celles et ceux qui ont péri dans les incidents, réaffirmant au passage l’engagement de l’instance dirigeante à faire en sorte qu’une telle tragédie ne se reproduise plus.

Après celle-ci, Gianni Infantino avait fait le déplacement à Jakarta, en octobre 2022, afin de rencontrer le président Widodo. À cette occasion, il avait promis aux autorités du pays que la FIFA les aiderait dans leur processus de refonte des mesures de sécurité dans les stades.

"Cette initiative prouve la volonté de la FIFA de continuer à développer le football en Indonésie, notamment d’un point de vue sécuritaire, tout en permettant de rendre hommage aux personnes qui ont perdu la vie au Kanjuruhan", a précisé Sanjeevan Balasingam, directeur régional de la division Associations membres de la FIFA pour l’Asie et l’Océanie.

Outre les stades, la délégation de la FIFA a visité le centre national d’entraînement afin de prendre la mesure de l’avancée des travaux de construction. La première phase de ce projet qui voit le jour à Nusantara, la future capitale du pays, est entièrement financée par le programme de développement Forward de la FIFA. Les fonds mis à disposition, à hauteur de USD 5,4 millions, ont notamment permis l’aménagement de deux terrains, l’un en gazon artificiel et l’autre en gazon naturel, ainsi que la construction d’un dortoir et de vestiaires. Les travaux sont achevés à 85% et l’inauguration devrait avoir lieu en août 2024.

La PSSI a déjà prévu que son centre d’entraînement soit tout d’abord utilisé par l’équipe nationale masculine U-20 afin de l’aider à préparer dans les meilleures conditions les qualifications pour la Coupe d’Asie des Nations U-20 de l’AFC 2025, prévues en septembre prochain.