La croissance et le développement, au cœur du Programme exécutif de football de la FIFA en Asie et en Océanie

Les cadres dirigeants de différentes associations membres de la FIFA en Asie et en Océanie ont eu l'occasion d'approfondir leurs connaissances grâce au Programme exécutif de football de la FIFA, qui s'est déroulé sur trois jours à Jakarta, en Indonésie.

Le programme a été conçu par l'instance dirigeante du football mondial dans le but d'apporter aux participants les conseils nécessaires ainsi que toute l'aide possible pour leur permettre de développer le football de manière efficace au sein de chaque association membre. Il propose aux cadres dirigeants des associations membres de découvrir les connaissances, les outils, les bonnes pratiques et les principales méthodes qui vont leur permettre d'améliorer leur gestion quotidienne.

Avec vingt-neuf associations membres participantes, le programme a réuni un large éventail de représentants du football asiatique et océanien, aussi bien sur le plan culturel que géographique, puisque les îles Cook, basées à l'extrémité orientale de la Confédération océanienne de football (OFC) ont pu y côtoyer le Liban, situé pour sa part à l'extrémité occidentale de la Confédération asiatique de football (AFC).

Les grands domaines abordés ont notamment couvert l'élaboration des budgets, les achats, la prévention des crises, la révision des statuts et la gestion des parties prenantes. Le partenaire éducatif de la FIFA, le Centre International d'Étude du Sport (CIES), a contribué à la mise en œuvre de ce programme.

"Ici à Jakarta, dans une ville pleine d'énergie et passionnée de football, nous nous unissons autour d'une vision commune pour l'avenir du football", a déclaré Sanjeevan Balasingam, Directeur Asie et Océanie au sein de la Division Associations Membres de la FIFA. "Le Programme exécutif de la FIFA est un moteur pour l'innovation car il favorise les connexions et il permet d'avancer vers un écosystème du football plus inclusif et plus durable. Ensemble, nous misons sur le potentiel de transformation du football, grâce à son pouvoir pour inspirer, unir et faire avancer les communautés dans le monde entier."

En organisant ce programme, l'Indonésie a eu une nouvelle fois l'occasion de montrer son hospitalité légendaire après avoir accueilli le monde entier en fin d'année dernière, lors de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™. En outre, le pays connaît actuellement une forte progression au niveau international, avec notamment une qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Asie de l'AFC début 2024 et un parcours très impressionnant lors de la récente Coupe d'Asie U-23 de l'AFC.

"Nous sommes ravis de nous associer à la FIFA et au CIES pour proposer ce programme innovant dans la région Asie-Océanie", a déclaré Erick Thohir, président de la Fédération indonésienne de football (PSSI). "En tant qu'hôtes de ce module inaugural, nous nous réjouissons d'accueillir les participants issus des pays de la région et de leur permettre d'acquérir les connaissances ainsi que les compétences nécessaires pour apporter des changements positifs au sein de leurs associations membres respectives."

Le programme a notamment inclus des ateliers, des entretiens avec des experts, des études de cas et des visites sur le terrain, au siège de la PSSI ainsi qu'à l'université de Mandiri.

Il a été conçu pour permettre aux participants :

de découvrir l'environnement dans lequel opère leur association membre et d'en comprendreles règles

de se plonger dans la stratégie de leur association membre pour la mettre en œuvre de façon pratique en inscrivant les projets dans le cadre de cette stratégie

d'apprendre les bases de la gestion évènementielle, qui constitue l'activité principale des associations membres

de créer et de capter de la valeur en identifiant les points forts de la marque de leur association membre

de communiquer efficacement aussi bien en interne qu'à l'extérieur de l'organisation et en temps de crise

d'acquérir un style de management grâce à des sessions de compétences non techniques

Dans leurs déclarations, les participants ont insisté sur l'énergie positive et l'acquisition de connaissances, qui auront été le fil conducteur de ces trois jours.

"La formation dispensée à Jakarta est vraiment une excellente formation sur la gestion du football car elle permet de comprendre en profondeur la mise en œuvre, à l'échelle locale, des dynamiques mondiales. Ce programme est une ressource inestimable qui m'a beaucoup apporté en termes de connaissances et il est indispensable pour les professionnels qui aspirent à améliorer la gestion du football national ainsi que son influence sur la scène mondiale", a déclaré Abdul Aziz Al Aujan, de la Fédération de football d'Arabie saoudite. "Je suis reconnaissante d'avoir pu vivre cette expérience. J'ai eu le privilège de rencontrer de nouvelles personnes issues de différentes associations membres de l'AFC et de l'OFC et d'apprendre, de comprendre et de comparer le fonctionnement des autres associations membres avec celui de la fédération des Îles Cook. J'ai trouvé les discussions de groupe très intéressantes et très enrichissantes à cet égard", a déclaré Teahi Wuatai, de la Fédération de football des Îles Cook. "J'ai également beaucoup apprécié la qualité des contenus présentés sur la plateforme, en particulier le fait que les vidéos soient intéressantes sans être trop longues, de même que les documents présentés lors des sessions individuelles pour approfondir les sujets."