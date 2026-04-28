El seminario en línea organizado por la FIFA, la GIZ y La Guilde resalta la capacidad del fútbol femenino de impulsar cambios sociales duraderos

Más de 80 federaciones miembro han participado en la sesión, que busca compartir las prácticas recomendadas

El seminario se ha celebrado al término del programa Deporte para el empoderamiento femenino puesto en marcha en 2023 por la FIFA y la GIZ, con el objetivo de fomentar la igualdad de género mediante el deporte

En la cita se animó a las federaciones miembro a que ajustaran las iniciativas en la materia a su estrategia a largo plazo

El jueves 2 de abril, la FIFA, la Sociedad Alemana de Cooperación internacional (GIZ) y la organización no gubernamental La Guilde organizaron un seminario en línea en el que se hizo hincapié en la capacidad que tiene el fútbol de ofrecer oportunidades a niñas y mujeres. La cita reunió a federaciones miembro de todo el planeta para reflexionar sobre las repercusiones del programa Deporte para el empoderamiento femenino.

Este programa se puso en marcha en noviembre de 2023 para apoyar proyectos que utilicen el deporte como vehículo para fomentar la igualdad, luchar contra la violencia de género y reforzar el protagonismo de la mujer en la sociedad. Varias organizaciones de 30 países socios de la GIZ, incluidas las federaciones miembro de esos países, presentaron solicitudes, y se seleccionaron 16 proyectos en total. Tres federaciones miembro: la Federación Indonesia de Fútbol (PSSI), la Federación de Fútbol de Ghana (GFA) y la Federación Togolesa de Fútbol (FTF) recibieron financiación directa de la FIFA para llevar a cabo sus proyectos.

Más de 80 federaciones miembro de todo el mundo participaron en el seminario en línea —organizado con el apoyo del Departamento de Desarrollo del Fútbol Femenino de la FIFA— a fin de compartir prácticas recomendadas y poner el broche final al programa. Varios representantes de la FTF, la GFA y la PSSI hablaron sobre su experiencia a la hora de poner en marcha proyectos que utilizan el fútbol femenino como motor para impulsar la autonomía y la inclusión, y resaltaron los logros alcanzados y las dificultades encontradas.

Asimismo, un especialista en la materia nombrado por La Guilde, la organización sin ánimo de lucro que supervisó las solicitudes para el programa, dirigió el debate y ofreció ejemplos prácticos sobre cómo el desarrollo del fútbol y los beneficios sociales van de la mano. De hecho, los proyectos llevados a cabo demostraron que el fútbol femenino puede servir de motor para fomentar cambios sociales, incluida la mejora al acceso de oportunidades de liderazgo y formación, y la creación de espacios seguros para mujeres y niñas en el que puedan participar y prosperar.

Las tres federaciones miembro se mostraron de acuerdo en que los proyectos son más efectivos cuando se integran completamente en la estrategia institucional de una organización y no son proyectos independientes. Para cosechar éxitos, deben apoyar el desarrollo del fútbol y la consecución de objetivos generales de desarrollo de capacidades mediante un enfoque integral.