Se confirma la fecha del sorteo de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026™

El sorteo de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA™ de este año se celebrará el próximo 15 de mayo en Lodz, una de las ciudades anfitrionas

24 selecciones competirán del 5 al 27 de septiembre en las cuatro sedes que acogerán la 12.ª edición de la competición

Es una cita fundamental para el desarrollo de las grandes figuras del fútbol femenino

La FIFA ha confirmado que el sorteo de la próxima edición de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA™ se celebrará el viernes 15 de mayo en Lodz (Polonia). A la ceremonia asistirán leyendas del fútbol femenino e invitados del país anfitrión, mientras que los aficionados podrán seguir el acto en directo a través de FIFA+, YouTube y TikTok. Próximamente se anunciarán más detalles sobre el procedimiento del sorteo y las selecciones participantes en los canales oficiales de la FIFA.

La exjugadora y actual seleccionadora de Polonia Nina Patalon y la emblemática internacional francesa Laura Georges subirán al escenario para representar el fútbol femenino y subrayar la importancia que tiene la competición en el desarrollo de este deporte.

Las 24 selecciones clasificadas estarán muy atentas a lo que ocurra en Lodz, pues el sorteo determinará su camino en un torneo de primera categoría en el que competirán por un mismo objetivo: levantar el trofeo que las acredite como campeonas del mundo.

"Formar parte de este acontecimiento es un gran honor y una oportunidad maravillosa de contribuir a una competición que Polonia se enorgullece de acoger —afirmó Nina Patalon—. El sorteo siempre genera una emoción especial, ya que a partir de ese momento el Mundial empieza a cobrar forma para las selecciones y las aficiones".

La Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026™ se disputará del 5 al 27 de septiembre en cuatro sedes: Bielsko-Biala, Katowice, Lodz y Sosnowiec. La 12.ª edición de la competición está suscitando una gran expectación por su relevancia para el futuro del fútbol femenino y porque resaltará el creciente legado futbolístico de Polonia.

"Albergar esta competición en Polonia representa una oportunidad de oro para el crecimiento y el desarrollo continuos del fútbol femenino en nuestro país —añadió Nina Patalon—. Espero que las chicas que vean los partidos se animen a dar sus primeros pasos en este deporte, mientras que las aficiones y los grupos de interés a buen seguro reconocerán el potencial cada vez mayor del fútbol femenino. Este Mundial dejará un legado duradero y nos ayudará a dar otro importante paso adelante".