FIFA
viernes 08 mayo 2026, 12:00
Fútbol Femenino

Se confirma la fecha del sorteo de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026™

  • El sorteo de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA™ de este año se celebrará el próximo 15 de mayo en Lodz, una de las ciudades anfitrionas

  • 24 selecciones competirán del 5 al 27 de septiembre en las cuatro sedes que acogerán la 12.ª edición de la competición

  • Es una cita fundamental para el desarrollo de las grandes figuras del fútbol femenino

La FIFA ha confirmado que el sorteo de la próxima edición de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA™ se celebrará el viernes 15 de mayo en Lodz (Polonia). A la ceremonia asistirán leyendas del fútbol femenino e invitados del país anfitrión, mientras que los aficionados podrán seguir el acto en directo a través de FIFA+, YouTube y TikTok. Próximamente se anunciarán más detalles sobre el procedimiento del sorteo y las selecciones participantes en los canales oficiales de la FIFA.

La exjugadora y actual seleccionadora de Polonia Nina Patalon y la emblemática internacional francesa Laura Georges subirán al escenario para representar el fútbol femenino y subrayar la importancia que tiene la competición en el desarrollo de este deporte.

Las 24 selecciones clasificadas estarán muy atentas a lo que ocurra en Lodz, pues el sorteo determinará su camino en un torneo de primera categoría en el que competirán por un mismo objetivo: levantar el trofeo que las acredite como campeonas del mundo.

FIFA U-20 WOMEN'S WORLD CUP 2026 - Official Mascot
ORGANIZACIÓN
Islana™ será la mascota oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026™

"Formar parte de este acontecimiento es un gran honor y una oportunidad maravillosa de contribuir a una competición que Polonia se enorgullece de acoger —afirmó Nina Patalon—. El sorteo siempre genera una emoción especial, ya que a partir de ese momento el Mundial empieza a cobrar forma para las selecciones y las aficiones".

La Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026™ se disputará del 5 al 27 de septiembre en cuatro sedes: Bielsko-Biala, Katowice, Lodz y Sosnowiec. La 12.ª edición de la competición está suscitando una gran expectación por su relevancia para el futuro del fútbol femenino y porque resaltará el creciente legado futbolístico de Polonia.

"Albergar esta competición en Polonia representa una oportunidad de oro para el crecimiento y el desarrollo continuos del fútbol femenino en nuestro país —añadió Nina Patalon—. Espero que las chicas que vean los partidos se animen a dar sus primeros pasos en este deporte, mientras que las aficiones y los grupos de interés a buen seguro reconocerán el potencial cada vez mayor del fútbol femenino. Este Mundial dejará un legado duradero y nos ayudará a dar otro importante paso adelante".

Los aficionados que quieran comprar entradas pueden registrar su interés en FIFA.com/tickets.

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