Concluye el Programa de mentores para entrenadoras: "Esto es sólo el principio"

"Katarzyna tiene unos conocimientos muy amplios. Me siento muy afortunada por haber trabajado con una persona tan apasionada. Tiene todas las cualidades necesarias; probablemente su principal reto es aumentar la confianza en sí misma. Mi trabajo consistía en conseguir que se diera cuenta de su talento como entrenadora. Ha sido una travesía increíble para ambas, y todavía no se ha acabado", añadió. El tiempo crea lazos especiales entre las personas. Otro ejemplo semejante surgido del programa es el binomio que se ha ido creando entre Nils Nielsen y su discípula: la seleccionadora femenina sub-19 de Serbia, Lidija Stojkanovic.

"No se trata solo del intercambio, sino también de escuchar a todos estos entrenadores de primer nivel y a las personas maravillosas que estaban a mi alrededor; especialmente a mi mentor. Soy muy afortunada de tenerle. Nils me ha visitado dos veces, y tanto sus consejos como la información que he recibido de él son cruciales para mí. Todo ello me ayudará a seguir mejorando en el futuro", afirmó.