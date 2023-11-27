El seminario sobre el sistema de concesión de licencias para clubes femeninos sienta las bases de los estándares en todo el mundo

El grupo de trabajo del sistema de concesión de licencias para clubes femeninos de la FIFA se reúne por primera vez en la sede de la organización

Representantes de las seis confederaciones se encuentran para desarrollar un marco para mejorar el nivel del fútbol de clubes femenino a escala mundial

El sistema de concesión de licencias se considera una herramienta clave para profesionalizar y desarrollar el fútbol femenino de clubes

A principios de este mes, la FIFA albergó en su sede de Zúrich (Suiza) la primera reunión del grupo de trabajo del sistema de concesión de licencias para clubes femeninos de la FIFA, en la que participaron representantes de las seis confederaciones y en la que se empezó a definir el marco integral que ayudará a mejorar la calidad de los clubes de fútbol femenino en todo el mundo e impulsar su avance.

El seminario, de dos días de duración, sirvió para iniciar el debate sobre las estrategias clave que definirán la colaboración entre la FIFA y las confederaciones para apoyar a los clubes a reforzar sus estructuras mediante la participación en competiciones de la FIFA, incluida la Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA™, cuya primera edición se disputará en 2028.

El encuentro, que reunió a representantes del fútbol femenino y del sistema de concesión de licencias para clubes de las distintas confederaciones, supuso un primer paso en el amplio proceso de consulta de la FIFA destinado a apoyar el crecimiento y el desarrollo continuados del fútbol femenino.

El momento de la iniciativa refleja tanto el impulso como los retos a los que se enfrenta el fútbol femenino. El año pasado, por primera vez en la historia, las seis confederaciones coronaron a su campeón continental femenino, lo que supone un hito histórico que demuestra lo lejos que ha llegado esta disciplina.

Sin embargo, un estudio realizado entre los 40 mejores clubes de élite del mundo muestra que el 50 % de ellos generan menos de 2 millones de USD en ingresos, que solo una cuarta parte dispone de una plantilla totalmente profesionalizada y que solo uno de cada ocho cuenta con instalaciones de entrenamiento específicas.

Sara Booth, directora de la Subdivisión de Fútbol Femenino de Élite de la FIFA, subrayó tanto la necesidad urgente de tomar medidas como las oportunidades disponibles. "El fútbol femenino está creciendo a un ritmo vertiginoso. Sin embargo, muchos clubes de todo el mundo carecen todavía de estructuras profesionales y de los estándares necesarios para garantizar un crecimiento a largo plazo. Debemos construir cimientos sostenibles mediante la creación de un marco que permita prosperar a los clubes, ya que es aquí donde empieza el fútbol y donde se desarrollará la próxima generación de jugadoras", explicó Booth.

El grupo de trabajo proporcionó un escenario a las seis confederaciones para aportar sus conocimientos e identificar el mejor método para proteger la integridad de las competiciones femeninas de clubes de la FIFA, que elevarán progresivamente la calidad del fútbol femenino en todo el mundo.

Entre los temas que se trataron en el encuentro figuraron el establecimiento de una hoja de ruta conjunta para elevar paulatinamente los estándares mediante estrategias personalizadas al contexto y las prioridades de cada región.

"La FIFA aborda este reto desde dos frentes: la creación de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA y la Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA, llamada a convertirse en la máxima competición de fútbol de clubes femenino, así como la inversión en un sistema de concesión de licencias para los clubes que impulse la profesionalización, eleve el nivel, mejore el bienestar de las jugadoras y apoye el crecimiento sostenible del fútbol femenino", apuntó Booth.