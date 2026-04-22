Los países del Caribe se benefician de la campaña de promoción del fútbol femenino de la FIFA

La campaña de promoción del fútbol femenino de la FIFA permite a las federaciones miembro (FM) fomentar la participación en las edades de fútbol base

El organismo rector del fútbol mundial ha financiado numerosas campañas, entre las que se incluyen eventos de gran repercusión en el Caribe, así como en Mauricio

El programa está disponible para cada una de las 211 federaciones miembro de la FIFA

Las actuaciones de Jamaica y de su vecina caribeña, la debutante Haití, en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ pusieron de relieve el enorme potencial que tienen los países más pequeños para convertirse en estrellas brillantes en el escenario más importante.

El año pasado, Jamaica y un número significativo de sus vecinos caribeños se beneficiaron de un amplio festival de fútbol femenino destinado a proporcionar una plataforma para el crecimiento a nivel juvenil, como parte de la campaña de promoción del fútbol femenino de la FIFA. La campaña está diseñada para impulsar la participación en las bases y brindar una oportunidad para mejorar las competiciones existentes y maximizar los beneficios.

Esto ayudó a la Unión de Fútbol del Caribe (CFU) a organizar en 2025 la gigantesca CFU U14 Challenge Girls Series, en la que participaron 23 naciones. Más recientemente, Mauricio, una nación insular del océano Índico, acogió un evento más pequeño, aunque igualmente crucial, con cuatro invitadas de la región.

La FIFA también colabora con las federaciones miembro para poner en práctica la campaña de promoción del fútbol femenino a nivel de base mediante programas personalizados y adaptados al contexto local. Desde principios de 2025, se ha aplicado en 103 países de todo el mundo.

Organizada por Trinidad y Tobago, la CFU U-14 Challenge Series Girls 2025 contó con una importante financiación y apoyo de la FIFA, que colaboró con la CFU en un amplio programa de fútbol, así como en una serie de talleres para directivos.

Inaugurado en 2018, el torneo alterna cada año entre competiciones masculinas y femeninas. La última edición contó con la participación de casi todas las naciones caribeñas, con unas 500 jóvenes futbolistas que participaron durante 10 días de competición y intercambio cultural.

"Se trata de una competición de desarrollo que introduce a las chicas en el fútbol internacional. Estamos encantados de ayudarles a echar raíces en el fútbol y de apoyarlas en los próximos años mientras siguen trazando su camino en este deporte", declaró el secretario general de la CFU, Camara David.

El evento también contó con la organización por parte de la FIFA, la CFU y la Federación de Fútbol de Trinidad y Tobago (TTFA) de actividades paralelas, entre ellas un festival de fútbol femenino destinado a introducir a las jugadoras más jóvenes en este deporte.

Dividido en dos categorías según el nivel competitivo, el torneo comenzó con Puerto Rico y Martinica como campeones vigentes. Puerto Rico defendió con éxito su título con una contundente victoria por 3-0 sobre su rival, la República Dominicana, en la final, revirtiendo así el resultado de la fase de grupos.

La Guayana Francesa se proclamó campeona del grupo II tras una reñida victoria por 1-0 sobre Dominica. El valor de la competición quedó patente cuando la subcampeona Dominica recibió una bienvenida de heroínas y un desfile en caravana por su capital, Roseau, antes de una recepción junto a funcionarios del Gobierno.

"Todo el país apoyaba a las chicas. Todo el mundo estaba emocionado y animándolas partido tras partido", afirmó Jarsmine Vidal-Matthew, secretaria general de la Federación de Fútbol de Dominica. "Aunque al final no ganamos la competición, el éxito fue evidente. Las victorias unieron al país y suscitaron conversaciones en las calles, en las oficinas y en los hogares".

Con el apoyo de la FIFA, Mauricio acogió en diciembre a otros países del Océano Índico —Comoras, Madagascar, Reunión y Seychelles— para celebrar un torneo de fútbol femenino y masculino sub-15 en el Complejo Deportivo Nacional Côte d’Or, en Saint Pierre. Seychelles regresó al fútbol internacional en 2022 con un evento similar en la categoría absoluta.

Al igual que en el torneo celebrado en el Caribe, los jugadores de naciones relativamente aisladas tuvieron la oportunidad de mostrar su talento, aprender de un nuevo entorno y fomentar el compañerismo.

El apoyo de la FIFA incluyó la organización de seminarios destinados a mejorar las competencias de los entrenadores, el personal técnico y los dirigentes de las federaciones. Una de las sesiones se centró en la seguridad infantil y la protección de los menores, mientras que otra abordó el desarrollo técnico y las estrategias de entrenamiento.