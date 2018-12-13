Disponible el informe de FIFA sobre Intermediarios en transferencias internacionales en 2018

La edición de 2018 del informe de la FIFA «Intermediaries in International Transfers» está ya disponible. Ofrece un resumen de la participación de intermediarios en todas las transferencias internacionales realizadas a través del sistema de correlación de transferencias internacionales (ITMS) desde el 1 de enero de 2013. Por primera vez, el informe también incluye datos sobre la participación de intermediarios en el fútbol femenino.

Lo más destacado:

Los clubes de Inglaterra, Italia, Alemania, Portugal, España y Francia son responsables del 83,9 % del gasto total en comisiones abonadas a los intermediarios este año

1.060 de los 7.457 clubes que realizaron transferencias internacionales desde 2013 emplearon un intermediario, al menos en una ocasión.

De las 16.421 transferencias internacionales realizadas en 2018, 1.205 contaron con la colaboración de un intermediario que representara al club que contrata; en 335 de ellas, participaron intermediarios que representaban al club que traspasa jugador y en 2.304, los intermediarios representaron al jugador.

Las sumas abonadas en concepto de comisiones a los intermediarios aumentaron hasta la fecha en 548 millones de USD en 2018, y en total 2.140 millones de USD desde 2013.

Más de la mitad de la suma total pagada por los clubes a intermediarios durante los últimos seis años proviene de aproximadamente el 6% de las transferencias en las que participaron intermediarios de clubes.

De las 695 transferencias internacionales de jugadoras profesionales realizadas desde el 1 de enero, en 24 de ellas participaron intermediarios en representación de los clubes que contrataban, y en 167 estuvieron involucrados intermediarios en representación de la jugadora. En total, se pagaron 79.993 USD de comisión a los intermediarios de los clubes.

El informe también incluye datos sobre el promedio y la mediana de las comisiones de los intermediarios de clubes, información detallada en el ámbito de las confederaciones y las federaciones miembro, y comparaciones cronológicas con los años anteriores.

El informe «Intermediaries in International Transfers 2018» puede descargarse gratuitamente en: www.fifatms.com/data-reports/reports/.