El Bureau del Consejo aprueba un nuevo marco reglamentario para el sistema de traspasos del fútbol mundial

El nuevo marco adoptado es fruto de un histórico acuerdo con los principales grupos de interés, incluidos los representantes de los jugadores (FIFPRO), los clubes (EFC) y las ligas (WLA), y ha contado con la constructiva participación de la CONMEBOL y la UEFA

Se han introducido disposiciones innovadoras y nuevos conceptos a fin de garantizar un equilibrio adecuado entre los intereses de los jugadores y los clubes

El 1 de enero de 2027 entrará en vigor una nueva versión del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA

Tras meses de fructíferas negociaciones entre la FIFA, los representantes de los jugadores (FIFPRO), los clubes (EFC) y las ligas (WLA), en un proceso constructivo en el que también han participado la CONMEBOL y la UEFA, el Bureau del Consejo ha aprobado hoy la nueva versión del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) de la FIFA, junto con enmiendas al Código Disciplinario de la FIFA (CDF), el Reglamento de Gobernanza de la FIFA (RGF) y el Reglamento de Procedimiento del Tribunal del Fútbol. Los principales cambios entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

Este nuevo marco reglamentario se ha conformado teniendo en cuenta las nuevas necesidades del sistema mundial de traspasos y hace especial hincapié en garantizar un equilibrio adecuado entre los derechos de los jugadores y los clubes, y en cumplir plenamente con los principios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia del denominado «caso Diarra». Las nuevas reglas constituyen un marco objetivo, transparente, no discriminatorio y proporcional para el sistema mundial de traspasos y todos los que lo integran.

Está previsto que las distintas innovaciones introducidas en la nueva versión del RETJ de la FIFA tengan un efecto muy positivo en las condiciones laborales tanto de los jugadores como de los clubes. En concreto, una enmienda fundamental guarda relación con el modo en que se adoptará cualquier futura modificación del RETJ. Así, en lo sucesivo, el marco que rige las relaciones laborales entre jugadores y clubes en el ámbito internacional vendrá determinado en todos los casos por el consenso entre todos los interlocutores sociales, y la FIFA desempeñará la función de guardiana del sistema mundial. En otras palabras, el RETJ de la FIFA se ha convertido en un marco colectivo basado en el diálogo social entre los representantes reconocidos de los empleados y los empleadores, con el claro objetivo de convertirse en un convenio laboral colectivo de ámbito internacional, el primero de este tipo en el mundo del deporte.

En octubre de este año se celebrará por videoconferencia una edición especial de la Conferencia Anual de Derecho del Fútbol de la FIFA, a fin presentar el nuevo marco reglamentario a la comunidad jurídica del fútbol mundial y tratarlo con más detalle. La cita contará con la participación de representantes de la FIFA, FIFPRO, EFC y WLA.

La FIFA desea dar las gracias a todos los grupos de interés por el constante espíritu de colaboración y compromiso que han mostrado en los últimos meses, así como por las distintas propuestas presentadas, que se han traducido en la reforma más importante del RETJ de la FIFA desde su adopción en 2001.