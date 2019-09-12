Big 5: España e Inglaterra, las únicas federaciones con fichajes que superan los mil millones de dólares

La edición de 2019 del Big 5 (Análisis del mercado de fichajes) de la FIFA ya está disponible. Esta publicación resume la actividad registrada en el sistema de correlación de transferencias internacionales (ITMS) por parte de los clubes de Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia (llamados colectivamente los "Big 5").

Estos son los datos más destacados de los traspasos internacionales llevados a cabo entre el 1 de junio y el 2 de septiembre de 2019:

Los clubes de los "Big 5" coparon el 75.7 % del gasto global en fichajes durante este periodo, con lo que se alcanzó un gasto total combinado de 4383 millones de USD (+8.3 %).

446 clubes de este selecto grupo completaron una media de 4 fichajes internacionales por club.

A pesar de una disminución de un 7.5 %, una vez más los clubes ingleses fueron los que más gastaron en este periodo; concretamente, 1358 millones de USD.

España se ha convertido en la segunda federación de la historia que supera en una sola ventana de traspasos la marca de mil millones de dólares de gastos en fichajes internacionales, con un gasto total combinado de sus clubes de 1173 millones de USD (+20.4 %)

Por otra parte, los clubes franceses registraron los mayores ingresos y el mayor saldo neto positivo, tras completar 359 traspasos internacionales de salida por un total de 876 millones de USD.

El informe también incluye datos desglosados por federación, como los tipos de las transferencias, el origen y el destino de los traspasos, la nacionalidad y la edad de los futbolistas y comparaciones con mercados de fichajes de años anteriores.

Ya puede descargarse de forma gratuita en este enlace.