Activación del sistema de correlación de transferencias nacionales en búlgaro 

El 19 de junio de 2018, se activó en Bulgaria el sistema de correlación de transferencias nacionales (DTMS) en el idioma nacional.

La Federación Búlgara de Fútbol (BFU) y sus 30 clubes afiliados son los primeros en usar una versión del DTMS traducida a su idioma nacional, el búlgaro.

El DTMS es la versión en el ámbito nacional del sistema de correlación de transferencias internacionales (ITMS) y está integrado en una plataforma en línea junto con el ITMS.

El DMTS ofrece a la BFU y a los clubes de todo el país la posibilidad de gestionar las transferencias nacionales e internacionales de jugadores y jugadoras en una sola plataforma, generar los informes de actividad y contar con una supervisión más rigurosa que aumente la transparencia y mejore el buen gobierno en el ámbito nacional.

Con la finalidad de instruir a los clubes afiliados en el uso del DTMS, una delegación de la FIFA viajó a Sofía a finales de junio y organizó un curso junto con la BFU para ayudar a los clubes de primera y segunda división.