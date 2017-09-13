Informe Big 5: nuevo récord en las sumas de traspasos

La FIFA ha publicado este 13 de septiembre su último análisis del mercado de fichajes en el informe Big 5. Esta publicación presenta un resumen de las actividades relacionadas con los traspasos que ha recogido el sistema de correlación de transferencias internacionales (ITMS) durante el periodo de inscripción del verano boreal de 2017, sobre todo de las cifras de las transferencias internacionales oficiales de los cinco países de más peso (los Big 5): Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia.

En el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 1 de septiembre de 2017, se realizaron 7.590 fichajes internacionales en todo el mundo. El volumen mundial de transacciones ascendió a 4.709 millones de USD, lo cual significa que los clubes gastaron en tal solo tres meses casi el mismo monto que durante todo el 2016 (4.790 millones de USD). De nuevo, la mayor parte correspondió a los "cinco titanes", con un 21,2 % del total de fichajes, equivalente al 77,9 % del gasto global.

En el último verano, los Big 5 registraron un total de 1.608 fichajes (+6,2 %) en los que gastaron un total de 3.666 millones de USD (+31,7 %), lo cual viene a ser un nuevo récord del periodo. Si hacemos una comparación con el mismo periodo del año 2012 (1.243 millones de USD), el gasto efectuado es casi tres veces mayor.

El aumento constante del número de traspasos internacionales puede atribuirse al incremento en el número de clubes que participan en el mercado internacional de transferencias. Al parecer, el incremento de gastos se debe a dos factores: uno, el aumento del número de clubes que participan en traspasos, y el otro, el incremento en la media de gastos de estos clubes, que ha crecido de 14,5 millones de USD, hace cinco años, a 21,4 millones de USD en este verano boreal.

Por países, los clubes ingleses fueron los que más gastaron en este verano, ya que desembolsaron en total 1.397 millones de USD, más del doble que cualquier otro país.

España, además de ser el único país de los Big 5 que finalizó el verano boreal con un saldo neto positivo, fue el país con los mayores ingresos (752,3 millones de USD).

Francia registró el mayor crecimiento mundial en gastos en transferencias internacionales durante el periodo analizado. Sus clubes desembolsaron 604,1 millones de USD contratando futbolistas extranjeros. Esto representa un incremento del 250 % en comparación con el verano pasado y del 191 % respecto al total anual de 2016.

El informe ofrece también información detallada por países, como los tipos de traspasos, origen y destino de los mismos, nacionalidad y edad media de los jugadores, así como comparaciones históricas tanto del número de traspasos internacionales como de los gastos de los Big 5 durante los periodos de inscripción de verano de los últimos cinco años.

El informe Big 5 de TMS puede descargarse gratuitamente aquí