Nuevo récord con 6.370 millones de dólares gastados en traspasos

Hubo un 32,7% más de gasto que en 2016
Se dio otro récord con un total de 15.624 traspasos internacionales
Descarga aquí el FIFA Global Transfer Market Report
La nueva edición de FIFA’s Global Transfer Market Report (disponible solo en inglés) ofrece un resumen de la actividad en el mercado de fichajes de fútbol profesional de clubes de todo el mundo durante el año 2017.
El año pasado se registraron nuevos récords en las transferencias de fútbol:
Los gastos efectuados ascendieron a 6.370 millones de USD (32,7 % más que en 2016)
Se estableció otro récord con un total de 15.624 traspasos internacionales (6,8 % más que en 2016) de 13.415 futbolistas de 181 nacionalidades
Se pasó dinero por el traspaso solo en un total del 15,8 % de las transferencias, quedando el 84,2 % sin pagos.
El aumento más pronunciado en los gastos generales se constató en los clubes de élite: unos dos tercios (67,4 %) de los 6.370 millones de USD fue desembolsado por tan solo 50 clubes de 13 federaciones miembro.
El nuevo FIFA Global Transfer Market Report también ofrece informes sobre:
La participación de clubes en los traspasos internacionales por zonas geográficas
Un caso de estudio relativo a tres mercado de rápido crecimiento: Japón, República Checa y Hungría
Un análisis de las transferencias mundiales de jugadores sudamericanos
Las solicitudes de registro de menores
Los datos publicados en FIFA Global Transfer Market Report se han extraído del sistema de correlación de transferencias internacionales (ITMS), que utilizan todas las 211 federaciones miembro de la FIFA y más de 7.000 clubes profesionales de fútbol para los traspasos de futbolistas profesionales.
Se puede descargar gratis aquí.