Nuevo récord de los clubes del «Big 5» en el mercado de fichajes

Ya está disponible la edición de verano (boreal) de 2018 del informe Big 5 Transfer Window Analysis, un resumen de la actividad registrada en el sistema de correlación de transferencias internacionales (ITMS) por parte de los clubes de Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia (los llamados "Big 5") durante el último mercado de verano.

Datos más destacados de los traspasos internacionales llevados a cabo entre el 1 de junio y el 1 de septiembre de 2018:

182 de las 211 federaciones miembro de la FIFA tuvieron abierto el periodo de inscripción durante este periodo.

Se completaron 8.401 transferencias internacionales en todo el mundo, con un gasto total de 5.437 millones de USD.

Los clubes del Big 5 gastaron en conjunto 4.215 millones de USD, lo cual equivale al 77.5 % del total mundial.

Si se comparan estas cifras con las de hace un año, se constata un aumento en este grupo de países del 6.6 %, encabezados por los clubes italianos (+74.7 %) y españoles (+42.2 %).

Una vez más, Inglaterra lidera el ranking de gasto mundial en un mercado con 1.440 millones de USD.

El informe también incluye datos desglosados por federación, como los tipos de las transferencias, el origen y el destino de los traspasos, la nacionalidad y la edad de los futbolistas y comparaciones con mercados de fichajes de años anteriores.

El análisis puede descargarse ya de forma gratuita aquí.