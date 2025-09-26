Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™
Sigue el torneo
Sigue el torneo
¡Transmisiones en vivo, mejores momentos, exclusivas y más!
FIFA.com
Sistema de traspasos
Sistema de traspasos
Regulaciones
Informes
Iniciativas educativas
Cámara de Compensación de la FIFA
Períodos de traspasos
Agentes
Cámara nacional de resolución de disputas (CNRD)
Informe de la Cámara de Compensación de la FIFA de 2024
Webinarios
Integración de sistemas
Pasaporte Deportivo Electrónico
Tramitación de pagos mediante la FCH
Reglamento y notas explicativas
Calculadora
Cámara de Compensación de la FIFA
Webinarios sobre la Cámara de Compensación de la FIFA 2025 - tercera edición
^
Configuración de cookies