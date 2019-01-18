Van Wyk: "Clasificarnos ha compensado todos los contratiempos"

Sudáfrica jugará su primera Copa Mundial Femenina

La defensora y capitana habla del histórico logro

Es la 3ª futbolista africana con más partidos internacionales

“Cuando miré el reloj, quedaban 13 minutos. Fueron, seguramente, los 13 minutos más largos de mi carrera. Los segundos parecían años. Al oír el pitido final, me tiré al suelo y pensé: ‘Madre mía, lo hemos conseguido’”.

No es de extrañar que, al descontar los segundos previos a la concreción de un sueño, el tiempo pase muy despacio. Pero, 13 años después de debutar con la selección de Sudáfrica, Janine van Wyk podía permitirse esperar unos minutos. Al fin y al cabo, y después de cuatro intentos, era la primera vez que iba a entrar en un año mundialista sin el más mínimo rastro de frustración.

La oportunidad, eso sí, se ha hecho esperar. “Han sido tantas las veces que hemos intentado en vano clasificarnos para la Copa Mundial... Y, cada año que pasa, una está más cerca de la retirada”, explica la futbolista, de 31 años, a FIFA.com.

Antes de la Copa Africana Femenina de Naciones de la CAF —que sirvió de clasificatorio para Francia 2019—, Van Wyk ya había reconocido que estaba ante su última oportunidad.

“Para mí era ahora o nunca. Y estoy encantada de que haya sido ahora. Todas las derrotas, todos los contratiempos por los que hemos pasado a lo largo de nuestras carreras y con la selección, han compensado”.

Después de poner “todas sus emociones, energía y demás” en superar sus límites y alcanzar su primera fase final mundialista —gracias a su victoria sobre Malí en semifinales—, las Banyana Banyana se quedaron a un paso de llevar el título continental a Sudáfrica. La derrota en penales ante Nigeria le reportó a Van Wyk su tercera medalla de plata a nivel continental, pero considera que los elogios recibidos son un buen augurio.

“Nuestra manera de jugar fue digna de las campeonas de África. Y mucha gente dijo que deberíamos haber ganado nosotras por cómo desplegamos nuestro fútbol”, señala con orgullo la defensora, que confía en que el mundo entero vea aún mucho más en el mes de junio. “Creo que practicamos un fútbol vistoso. Siempre damos la cara y contamos con jugadoras de mucho talento”.

Encuadrado en el Grupo B, el combinado sudafricano tendrá una prueba de fuego ante selecciones del calibre de Alemania, RP China y España. “Sabíamos que, cayéramos en el grupo que fuera, sería un gran reto para nosotras. No hay ningún grupo fácil, y todas las selecciones que van al Mundial son buenas”.

“Seguramente, nuestros rivales del grupo piensen que tienen los tres puntos asegurados cuando se midan a nosotras, pero creo que el fútbol africano ha mejorado mucho”.

Van Wyk sobre sus rivales en el Grupo B

Alemania : "Sabemos que las alemanas son un hueso duro de roer, y están, muy probablemente, entre las favoritas".

RP China : "Nos enfrentamos a ellas en los Juegos Olímpicos y, aunque perdimos 2-0, sabemos que les podemos hacer frente".

España: "Mueven el balón igual que la selección masculina, igual que el Barcelona, pero creo que estamos prácticamente al mismo nivel en cuanto a técnica. Además, sus jugadoras no son muy altas, por lo que creo que podemos competir contra ellas".

"Las palabras no pueden describir mis sentimientos ahora mismo. Gracias a TODOS por el tremendo apoyo y por creer en este equipo. LO HEMOS LOGRADO. HEMOS HECHO HISTORIA. SOMOS @Banyana_Banyana. Y vamos ahora por la medalla de oro".

Con todo, Van Wyk confía en disfrutar del apoyo de la grada en Francia. “Es evidente que los aficionados apoyan siempre a las selecciones menos favoritas, y nosotras lo somos, porque es nuestra primera vez. A la gente le gusta que nos salgan bien las cosas”.

Además, el equipo contará con Thembi Kgatlana, jugadora africana del año de la CAF, y con Desiree Ellis, entrenadora africana del año de la CAF, que recibieron sendos galardones el 8 de enero. “Ya le hemos dicho a Thembi que, ahora que es la mejor futbolista de África, tendrá que redoblar esfuerzos y marcar más goles [ríe]”.

Además de haber sido incluida en el once ideal del torneo, Van Wyk presenta una espléndida tarjeta de visita, con sus 160 partidos internacionales como aval. Esta marca la convierte en la mujer con más internacionalidades de toda África y la tercera —incluidos futbolistas masculinos— de todo el continente.

Pese a ello, siempre hay inconformistas que le piden más. “Hay mucha gente que me dice que siga: ‘¡Llega a 200! ¡Llega a 300!’ [ríe]. Después del Mundial, podría colgar las botas y decir que dejo el fútbol de selecciones, pero la pasión siempre te lleva a continuar y a hacer más cosas. En cualquier caso, ya veremos qué tal sale todo”.