Guinea Ecuatorial expulsada de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha sancionado a la Federación Ecuatoguineana de Fútbol con la expulsión de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™ (en caso de clasificarse) y una multa de 100.000 CHF por alinear a jugadoras que no cumplían los requisitos de convocatoria durante la competición preliminar del Torneo Olímpico de Fútbol Femenino Río 2016 (art. 55 del Código Disciplinario de la FIFA ) y por el hecho de que dos de sus jugadoras utilizaran documentos falsos y falsificados (art. 61, apdo. 4 del CDF).

La decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se basa en los resultados de las investigaciones realizadas tras las sanciones iniciales, impuestas a la federación ecuatoguineana en abril de 2016. En particular, la Comisión Disciplinaria de la FIFA consideró que las diez jugadoras que se nombran a continuación —todas ellas participantes en la competición preliminar del Torneo Olímpico de Fútbol Femenino Río 2016— no cumplían con las condiciones estipuladas para integrar la selección absoluta de Guinea Ecuatorial:

Ana Lucia Nascimiento dos Santos Mirian Silva da Paixao Adriana Soares Parente Dulcia Maria Davi Bruna Amarante da Silva Ana Cristina da Silva Jumaria Barbosa de Santana Vania Cristina Martins Carolina Conceicao Martins Pereira Adriana Aparecida Costa

Además, se demostró que las jugadoras Muriel Linda Mendoua Abessolo y Francisca Angue Ondo Asangono, que también participaron en la competición preliminar del Torneo Olímpico de Fútbol Femenino Río 2016 representando a Guinea Ecuatorial violaron el art. 61, apdos. 1 y 2 del CDF (falsificación de títulos). A ambas, se les impuso una suspensión de los diez partidos internacionales siguientes para los que pudieran ser convocadas de conformidad con el Reglamento de Aplicación de los Estatutos de la FIFA.