Guinea Ecuatorial expulsada de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™
La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha sancionado a la Federación Ecuatoguineana de Fútbol con la expulsión de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™ (en caso de clasificarse) y una multa de 100.000 CHF por alinear a jugadoras que no cumplían los requisitos de convocatoria durante la competición preliminar del Torneo Olímpico de Fútbol Femenino Río 2016 (art. 55 del Código Disciplinario de la FIFA ) y por el hecho de que dos de sus jugadoras utilizaran documentos falsos y falsificados (art. 61, apdo. 4 del CDF).
La decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se basa en los resultados de las investigaciones realizadas tras las sanciones iniciales, impuestas a la federación ecuatoguineana en abril de 2016. En particular, la Comisión Disciplinaria de la FIFA consideró que las diez jugadoras que se nombran a continuación —todas ellas participantes en la competición preliminar del Torneo Olímpico de Fútbol Femenino Río 2016— no cumplían con las condiciones estipuladas para integrar la selección absoluta de Guinea Ecuatorial:
Ana Lucia Nascimiento dos Santos
Mirian Silva da Paixao
Adriana Soares Parente
Dulcia Maria Davi
Bruna Amarante da Silva
Ana Cristina da Silva
Jumaria Barbosa de Santana
Vania Cristina Martins
Carolina Conceicao Martins Pereira
Adriana Aparecida Costa
Además, se demostró que las jugadoras Muriel Linda Mendoua Abessolo y Francisca Angue Ondo Asangono, que también participaron en la competición preliminar del Torneo Olímpico de Fútbol Femenino Río 2016 representando a Guinea Ecuatorial violaron el art. 61, apdos. 1 y 2 del CDF (falsificación de títulos). A ambas, se les impuso una suspensión de los diez partidos internacionales siguientes para los que pudieran ser convocadas de conformidad con el Reglamento de Aplicación de los Estatutos de la FIFA.
Las decisiones de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se han notificado el jueves 5 de octubre.