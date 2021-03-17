Tadić: "Zidane era mi ídolo"

Serbia inicia su campaña de clasificación para Catar 2022 el 24 de marzo

Entrevistamos en exclusiva al capitán de las Águilas Blancas , Dušan Tadić

Nos habla del Ajax de Ámsterdam, de Rusia 2018, de sus ídolos de la niñez…

La semana que viene, Serbia iniciará su andadura en la fase de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2022 recibiendo en Belgrado a sus dos rivales más serios de cara a lograr la clasificación directa en el Grupo A: la República de Irlanda el 24 de marzo y Portugal tres días más tarde.

Para empezar con buen pie en esta campaña frente a semejantes contrincantes, el nuevo seleccionador Dragan Stojković necesitará sin duda contar con un gran Dušan Tadić. El actual capitán de la selección serbia es su jugador en activo con más internacionalidades y se impuso como el cerebro de las Águilas Blancas en la fase de clasificación para Rusia 2018. Allí, el zurdo marcó 4 goles y sirvió 7 asistencias, aupando a Serbia al frente del Grupo D pese a que en el sorteo figuraba apenas en el tercer bombo.

Si bien Serbia no superó la primera fase en tierras rusas, Tadić se consoló rápidamente viviendo a continuación otra aventura memorable: la del Ajax de Ámsterdam en la Liga de Campeones de la UEFA 2018/19. Allí, los Ajacied acariciaron la final practicando un fútbol de ensueño, y con un Tadić en estado de gracia.

El delantero de 32 años repasa para FIFA.com los principales momentos de una carrera guiada por la pasión y el amor por el fútbol, y habla de sus expectativas para esta nueva campaña que se perfila vibrante.

Dušan Tadić, durante cuatro años jugó en el Southampton (2014-2018). ¿Qué balance hace de su experiencia en la Premier League ?

Estoy muy orgulloso de mi paso por Inglaterra. Obtuvimos el mejor resultado del Southampton en la historia de la Premier League, y en tres temporadas quedé entre los 5 jugadores que más asistencias sumaron. Tenía ofertas de equipos grandes, pero tras mi segunda temporada, en la que quedamos sextos (un récord en la Premier League para el Southampton), el club no quería dejarme marchar. Seguimos teniendo buenos resultados hasta mi cuarta temporada, en la que tuvimos que pelear por evitar el descenso. Les dije a mis directivos que iba a darlo todo para permitir que el club se mantuviese en la máxima categoría, pero que quería poder decidir a qué equipo me iría al concluir la temporada, ¡y así es como ocurrió exactamente!

Así, decidió regresar a la liga holandesa, donde ya había jugado entre 2010 y 2014, y fichar por el Ajax. “El único club al que quiero ir”, decía entonces… ¿Por qué tomó esa decisión?

El Ajax es un gran club que piensa a lo grande y que siempre apunta a la cima. Aquí todo gira en torno al fútbol, y se presta atención a cada pequeño detalle. Impera esa ambición de ser el mejor, de dominar a cada rival. Este club es perfecto para mí. Es un equipo que me hizo soñar cuando era niño. ¡Ha ganado 4 veces la Liga de Campeones y muchísimos títulos! Hay un montón de leyendas del fútbol y jugadores increíbles que han jugado aquí. Es en el Ajax donde nació el ‘fútbol total’ con [Rinus] Michels y con Johan Cruyff, que luego exportó esa filosofía al Barça.

La trayectoria del equipo hasta las semifinales de la Liga de Campeones en su primera temporada le dio la razón… ¿Se esperaba un éxito semejante?

Sí, porque teníamos un equipo formidable y jugamos el mejor fútbol de Europa. Todo el mundo nos apoyaba, hasta nuestros rivales… Pienso que hemos hecho evolucionar el fútbol, porque luego mucha gente ha tratado de imitarnos y de jugar como nosotros. Vencimos al Bayern de Múnich, al Real Madrid o a la Juventus practicando un fútbol muy bonito. Incluso contra el Tottenham en semifinales, ganamos 0-1 en la ida y, en la vuelta, íbamos 2-0 arriba al descanso. Todavía no alcanzo a comprender cómo al final pudimos dejarnos eliminar… Pienso que habríamos merecido llegar a la final.

¿Qué sintió al ver marchar la temporada siguiente a piezas esenciales como Matthijs de Ligt o Frenkie de Jong?

El Ajax tiene esa filosofía de hacer despuntar a jugadores jóvenes y luego venderlos a precio de oro. Me alegré por ellos, pero, por supuesto, los echo de menos. Yo decidí quedarme porque me encanta el club y aprecio nuestra forma de jugar. El equipo siempre tiene hambre y la más mínima derrota constituye un problema. Eso me gusta.

Usted se distingue por su altruismo en el terreno de juego. ¿Es una cualidad innata que tiene, o algo en lo que ha trabajado?

Es una cualidad innata. Me viene de que siempre tengo la cabeza levantada, y por eso lo veo todo. Cuando veo a un compañero en una posición mejor que la mía, automáticamente le paso el balón.

Tras una heroica campaña de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2018, Serbia no logró pasar a la segunda fase en Rusia. ¿Pensaba que el equipo tenía recursos para hacerlo mejor?

Soñábamos con clasificarnos para el Mundial. Estábamos muy felices cuando lo conseguimos, porque se trataba de una gran hazaña para Serbia, que llevaba ocho años esperándolo… Nos quedamos aún más decepcionados por no haber pasado a la siguiente ronda. Aunque sabíamos que nuestro grupo era duro, pienso que teníamos recursos para hacerlo mejor.

¿Qué representa el Mundial para usted, y qué jugadores le han marcado más en esa competición?

Para mí, como para la mayoría de mis compañeros de selección, creo yo, representa un sueño de crío… Cuando veía los partidos siendo niño, imaginaba que lo disputaría algún día. Zinédine Zidane era mi ídolo; me encantaba verlo [jugar]. También me marcó Ronaldo, que era un jugador fenomenal, y también Ronaldinho. Yo diría que son los tres que más me gustaban.

¿Qué opina del grupo de Serbia en la fase de clasificación para el Mundial de 2022, compuesto además por Portugal, Irlanda, Luxemburgo y Azerbaiyán?