Rodríguez: "Italia es la favorita del grupo, pero nos vemos a su altura"

Fijo con Suiza pese a estar luchando por la permanencia con su club

Dio la asistencia en el gol que abrió el marcador contra Bulgaria

Suiza es "menos previsible que otras selecciones"

Las últimas temporadas no han sido sencillas precisamente para Ricardo Rodríguez en el fútbol de clubes. El año pasado, el AC Milan lo cedió al PSV Eindhoven, pero la pandemia de la COVID-19 desbarató una aventura que había arrancado de manera prometedora. Este curso, y contra pronóstico, lucha con el Torino FC por mantener la categoría en la Serie A.

Por suerte, Rodríguez no ha dejado de entrar en los planes de la selección suiza, con la que ya ha disputado 74 partidos y en la que es uno de los más veteranos. El lateral zurdo juega tanto en la banda izquierda, ya sea de defensor o de carrilero, como en la línea de tres centrales.

En la primera jornada del Grupo C del clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, el combinado alpino derrotó 1-3 a Bulgaria. Rodríguez dio el pase del primer gol de los suyos cuando apenas habían transcurrido seis minutos: un centro medido que encontró la cabeza de Breel Embolo. Antes de recibir el domingo a Lituania en San Galo, Rodríguez, nacido en Zúrich, concedió esta entrevista a FIFA.com.

¿En qué demarcación se encuentra más a gusto en estos momentos: en una defensa de tres, como carrilero con tres centrales o de lateral izquierdo clásico?

Me desenvuelvo bien en todas esas posiciones. Aunque suene a cliché, yo jugaré donde me ponga el seleccionador. Diría que soy un futbolista bastante versátil.

Con más de 70 partidos, ya es uno de los futbolistas más veteranos de la selección suiza. ¿Cómo ha ido evolucionando su rol en el combinado nacional?

Llegué a la selección con 18 años. Lógicamente, los años también han pasado por mí y ahora soy mayor. He ganado en experiencia y madurez. Asumo la responsabilidad e intento cumplir con el equipo y el seleccionador a base de buenas actuaciones.

Se clasificaron con autoridad para la Eurocopa. ¿Qué será lo más importante en la fase de clasificación para la Copa Mundial?

Que sigamos centrándonos en nuestras virtudes. El objetivo es imponer nuestro juego frente a cualquier rival, llevar la iniciativa, ser eficientes y jugar como un bloque. Creo que somos menos previsibles que otras selecciones, porque vivimos más del grupo que de las individualidades.

Palmarés de Ricardo Rodríguez

Campeón de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2009 con Suiza

Campeón de la Copa de Alemania en 2015 con el VfL Wolfsburgo

Futbolista Suizo del Año en 2014

Ha disputado las ediciones de 2014 y 2018 de la Copa Mundial

¿En que deben seguir haciendo hincapié si quieren superar el clasificatorio mundialista y jugar una buena Eurocopa?

Creo que vamos por el buen camino. Ahora todo es cuestión de estar preparados para ofrecer nuestra mejor versión cuando lleguen los momentos importantes. En la Liga de Naciones ya demostramos que podemos batir a grandes selecciones. Esa tiene que seguir siendo nuestra vara de medir.

¿Qué asocia usted con Italia, el país en el que reside desde hace unos años?

En lo que respecta al fútbol, el excelente trabajo defensivo y táctico que hay en la Serie A. En cuanto a todo lo demás: disfruto de la calidad de vida que hay en Italia, de la comida, la cultura y el calor.

¿Cabe esperar un duelo entre Italia y Suiza por ser primeras del Grupo C o eso sería ser demasiado atrevidos?

Está claro que Italia es la favorita del grupo, pero nosotros nos vemos a su altura. No queremos escondernos y no vamos a hacerlo.

¿Qué le ha parecido la reconstrucción del combinado italiano? ¿Cuáles son sus virtudes y cuáles serán las claves en los partidos entre la Squadra Azzurra y Suiza?

La selección italiana ha cambiado en estos últimos años. Tiene caras nuevas y jugadores sobresalientes. Tácticamente, es un equipo que juega a un gran nivel, marcó muchos goles en el clasificatorio para la Eurocopa y últimamente está haciendo las cosas bien. Por tanto, estamos sobre aviso.

¿Qué tipo de partidos espera en la fase de clasificación para el Mundial?

Es el inicio de una nueva campaña. Será cuestión de encontrar el ritmo y no cometer ningún error, pero estoy convencido de que arrancaremos con buen pie si somos conscientes de que nos enfrentaremos a rivales incómodos.

En una entrevista reciente habló de lo rápido que pasa el tiempo cuando uno es futbolista. ¿Qué objetivos se marca uno conforme se acerca a los 30?