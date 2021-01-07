Cafú: "Todo jugador sueña con ganar el Mundial"

La leyenda brasileña Cafú habla para qatar2022.qa

El bicampeón mundial dice que Catar 2022 será un “sueño hecho realidad”

Es embajador mundial del Comité Supremo para la Organización y el Legado

Faltan menos de dos años para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ y, con cada nuevo hito alcanzado, la ilusión continúa creciendo en el país y por toda la región.

La máxima competición futbolística significa muchísimo para mucha gente; especialmente para quienes saben lo que es levantar el codiciado trofeo. Y un jugador cuyos recuerdos mundialistas son realmente especiales es el ex capitán de la selección brasileña Cafú.

El brasileño de 50 años ganó el Mundial dos veces, en 1994 y 2002, durante una ilustre carrera que incluyó numerosos trofeos conquistados con clubes como São Paulo, AS Roma y AC Milan. El ex lateral derecho es, además, el jugador que más partidos ha jugado con Brasil, con 142 internacionalidades.

Como embajador mundial del Comité Supremo para la Organización y el Legado, Cafú cree que Catar 2022 deparará recuerdos similares a los que tuvo la suerte de vivir como jugador en múltiples ocasiones.

Previous 01 / 11 tylepzd1nbp4rmgkcigd.jpg 02 / 11 kjrams9qa6jyld5id0uh.jpg 03 / 11 iwv2aozun4hbeviylmpb.jpg 04 / 11 xxz9gdg0fkdzaiysiqkm.jpg 05 / 11 bow8sr2gv29j2nrmkgfq.jpg 06 / 11 oq5yb3tq7hmml8wywa3z.jpg 07 / 11 vp63galsbmzo3zqhgcx6.jpg 08 / 11 f7ftrmpneyznk8nkuntq.jpg 09 / 11 h7ngo7v2xvmkaztizpdy.jpg 10 / 11 mex2lu4ssswbon7lg3ju.jpg 11 / 11 anaefg28wjef0ngeuim0.jpg Next

Cafú, ¿qué importancia considera que tiene el que este campeonato venga a Oriente Próximo y al mundo árabe por primera vez?

El Mundial es un campeonato para el mundo entero, por lo que todos los países tienen derecho a postularse para albergarlo. Para los apasionados hinchas de toda la región, esto debe de ser muy emocionante. Tener el campeonato en tus alrededores ofrecerá a millones de personas la oportunidad de asistir a verlo por primera vez. Y sabiendo lo que está planificando Catar en materia de infraestructuras y de experiencia de los aficionados, este Mundial será apasionante para todos.

Tras haber participado en tantos Mundiales, ¿qué legado cree que dejará Catar 2022 en la región y más allá?

Los organizadores de esta edición del Mundial se han asegurado de que su legado se deje notar por todo el mundo. Su compromiso con la sostenibilidad es algo que tendrá un impacto positivo en el medio ambiente y fijará el listón de cómo deberían organizarse en el futuro los grandes acontecimientos deportivos. Esto incluye los planes de reutilizar partes de los estadios tras el pitido final para mejorar las infraestructuras deportivas en los países en desarrollo.

Catar 2022 tendrá lugar en noviembre y diciembre. ¿Cómo afectarán las fechas de este campeonato a la calidad del juego?

Las fechas del campeonato implican que muchos jugadores estarán en plena forma, porque no se incorporarán a sus selecciones tras una larga temporada con sus clubes. Si a eso le unimos las perfectas condiciones meteorológicas que se sabe que tiene Catar en esa época del año, podemos esperar ver un fútbol apasionante sobre el césped. No habrá excusa para que las principales estrellas no brillen.

Será el Mundial más compacto de la era moderna, con todos los estadios muy próximos, y las selecciones podrán permanecer en un mismo lugar durante todo el campeonato. ¿En qué medida será diferente de otros Mundiales?

Para quienes les encanta ver fútbol, ya sea por televisión o en persona, Catar 2022 será un sueño hecho realidad. Con cuatro partidos de la fase de grupos al día, todos jugados en estadios que están muy próximos entre sí, será posible asistir a dos partidos en un mismo día. Eso es algo que no ha ocurrido en la era moderna de los Mundiales.

En cuanto a las selecciones participantes, podrán permanecer en una misma base de entrenamiento y evitar largos desplazamientos entre los partidos. Así, sin duda, los jugadores tendrán más tiempo para entrenarse, descansar y prepararse mejor para lo que más importa: ¡el fútbol!

Teniendo en cuenta todas las competiciones que disputó durante su carrera, ¿por qué el Mundial es tan importante para usted?