La Comisión Disciplinaria de la FIFA sanciona a la Federación de Fútbol de Macao

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha sancionado hoy, jueves 27 de junio, a la Federación de Fútbol de Macao por no haber disputado el partido de vuelta contra Sri Lanka durante la fase preliminar de la AFC para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.

El encuentro entre Sri Lanka y Macao, que estaba previsto para el pasado 11 de junio, se ha declarado perdido por retirada con el resultado de 3-0 a favor de Sri Lanka. Además, la Federación de Fútbol de Macao ha recibido una multa de 10 000 CHF después de que la Comisión Disciplinaria de la FIFA estimara que dicha federación es responsable de infringir el art. 5 del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2022™ (sobre retiradas, partidos no disputados y suspensiones definitivas) y el art. 56 del Código Disciplinario de la FIFA (sobre partidos no disputados y partidos que no puede jugarse íntegramente).