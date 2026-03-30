La FIFA Series 2026™ confirma el éxito en la organización de torneos para Uzbekistán y la UFA

El actual torneo está sirviendo como prueba de fuego para la próxima Copa Mundial de la FIFA Sub-20 2027 que Uzbekistán acogerá junto a Azerbaiyán

El país ya recibió con gran éxito la Copa Mundial de Futsal de la FIFA 2024, el primer torneo de la FIFA en Asia Central

El Estadio Olímpico de la capital, Tashkent, recibió la final de la Copa de Naciones de la CAFA, a la que asistió Gianni Infantino

La edición de 2026 de la FIFA Series™ masculina se está disputando estos días, deparando partidos espectaculares en los nueve grupos y siendo un éxito de organización.

Entre esos organizadores emerge la figura de un país como Uzbekistán, y la Federación de Fútbol de Uzbekistan (UFA), que en los últimos años está albergando con éxito competiciones FIFA. Ahora está utilizando la actual FIFA Series™ como una prueba de fuego antes del gran evento que llegará en 2027 cuando junto a Azerbaiyán organice la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 tras la decisión del Consejo de la FIFA en su reunión nº. 33.

"Refleja la creciente reputación de Uzbekistán en la escena internacional. Este torneo supondrá un paso más en el desarrollo del fútbol en nuestro país y dará un fuerte impulso al fútbol juvenil", destacaba Mukhammad Sodik Sadik-Akhunov, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales y Competiciones de la UFA.

"Estamos adquiriendo experiencia de forma constante en la organización de grandes torneos. Ya hemos acogido una Copa Mundial [de Futsal] de la FIFA, y la experiencia de esa competición nos ayudará a organizar la Copa Mundial Sub-20. Por supuesto, todo gran torneo conlleva una gran responsabilidad", nos cuenta.

Acoger la Copa Mundial de Futsal de 2024 fue un gran logro tanto para Uzbekistán como para Asia Central, ya que fue la primera vez que la zona acogía un torneo de la FIFA. La competición se jugó entre septiembre y octubre de 2024 y tuvo lugar en tres ciudades —Andiyán, Bujará y la capital Tashkent— renovadas de cara a la competición gracias a los fondos del Programa Forward de la FIFA, y que estuvieron a la altura de la ocasión.

"Este torneo se convirtió en un acontecimiento histórico en la vida deportiva de nuestro país. La celebración por primera vez de una competición de la FIFA en Asia Central puso de manifiesto la capacidad organizativa y el potencial de Uzbekistán y contribuyó a reforzar aún más la cooperación con la FIFA. Sentó unas bases sólidas para llevar a cabo proyectos de mayor envergadura en el futuro", añadió Mr. Sodik Sadik-Akhunov.

Uno de esos proyectos está siendo la FIFA Series, como destaca Mr. Sodik Sadik-Akhunov: “Organizar este torneo es una continuación lógica de este proceso. Los partidos contra equipos de diferentes continentes son emocionantes para nuestros aficionados de cara a la Copa Mundial y, al mismo tiempo, suponen una valiosa experiencia para nuestros jugadores".

A lo que añade: "Es una continuación natural de la eficaz cooperación establecida de la UFA con la FIFA en los últimos años. Las decisiones adoptadas por nuestro presidente [Shavkat Mirziyoyev] para desarrollar el fútbol, junto con los trabajos en curso para mejorar las infraestructuras y potenciar las actividades de nuestras academias, que ya están dando sus frutos. El país tiene una sólida infraestructura, capaz de acoger grandes competiciones internacionales de alto nivel".

Una capacidad de Uzbekistán y la UFA que quedó demostrada entre agosto y septiembre de 2025 cuando el país se unió a sus vecinos de Tayikistán para recibir la Copa de Naciones de la CAFA.

Un torneo de la Federación de Fútbol de Asia Central (CAFA, por sus siglas en inglés) a cuya final asistió el presidente de la FIFA Gianni Infantino y en el que la selección de Uzbekistán logró su primer título regional tras imponerse en la prórroga de la final en el flamante Estadio Olímpico de la capital Tashkent a la selección de la RI de Irán.

"Organizando este torneo se adquirió una gran experiencia en la modernización de las infraestructuras, y en la adaptación de los estadios y las instalaciones de entrenamiento a las normas internacionales", destacó Mr. Sodik Sadik-Akhunov.

Títulos como el de la Copa de Naciones de la CAFA están contribuyendo al crecimiento de una selección de Uzbekistán que este verano hará su debut en la Copa Mundial de la FIFA™ y que a finales de 2025 regresó al top-50 de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola por primera vez desde 2016.

De este modo, la mejora evidente tanto en lo deportivo como en lo organizativo están mostrando el camino para que tanto el país como la UFA sean capaces de trabajar en crear un legado en Uzbekistán después de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA.