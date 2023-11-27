Guadalajara cierra una tercera participación histórica como anfitriona de la Copa Mundial de la FIFA

El Estadio Guadalajara ha acogido cuatro partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con una asistencia media equivalente al 99.1 % de su capacidad

Guadalajara es una de las dos ciudades que han sido sede de tres copas mundiales, y la segunda con más partidos celebrados de dicha competición, con un total de 21

El FIFA Fan Festival de Guadalajara permanecerá abierto hasta el 19 de julio

Guadalajara puede considerarse la segunda ciudad de México en importancia y tradición futbolística. Su papel en los preparativos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha sido crucial y, como sede durante la fase de grupos, ha destacado por su animación y entrega. En esta edición, Guadalajara ha sido escenario de cuatro partidos de selecciones pertenecientes a cinco confederaciones y, por primera vez en la historia, ha acogido un encuentro mundialista de la selección mexicana.

El viernes 26 de junio, el Estadio Guadalajara se convirtió la primera sede de un total de 16 en despedirse de la competición con un encuentro de alta tensión que enfrentó a las excampeonas España y Uruguay en la última jornada del grupo H. Entre los 45.065 asistentes que casi llenaron el estadio se encontraba el rey de España, Felipe VI, que vio ganar a su país (1-0) en lo que supuso el 21.er partido de la historia de la Copa Mundial disputado en Guadalajara. Solo Ciudad de México ha organizado más partidos de la máxima competición de selecciones, y ambas ciudades comparten un récord histórico: son las únicas que han acogido encuentros de tres ediciones mundialistas diferentes.

La capital de Jalisco se volcó de lleno con la Copa Mundial de la FIFA 2026, y la media de asistencia a su espectacular estadio, inaugurado hace 16 años y situado en el municipio de Zapopan, fue de 45 233 tras un total de cuatro partidos (nada menos que un 99.1 % de la capacidad del recinto prevista para el torneo).

Ya en marzo, la ciudad desempeñó un papel destacado de cara a la competición al acoger dos partidos de la eliminatoria intercontinental resueltos en última instancia con el pase a la fase final de la RD del Congo por primera vez desde 1974, cuando el país se llamaba Zaire. El pasado 11 de junio, pocas horas después del partido inaugural ente México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, Guadalajara mantuvo vivo el entusiasmo propio del estreno con un partido entre la República de Corea y Chequia en el que los asiáticos remontaron un gol en contra para terminar venciendo por 2-1 con un tanto de Oh Hyeon-gyu en el minuto 80.

Una semana después, el 18 de junio, la selección mexicana disputaba un choque mundialista en Guadalajara por primera vez. Con su 1-0 ante la República de Corea, los hombres de Javier Aguirre se aseguraban el primer puesto en el grupo A y se convertían así en la primera selección clasificada para dieciseisavos de final.

Guadalajara cierra una tercera participación histórica como anfitriona de la Copa Mundial de la FIFA Previous 01 / 07 Aerial view of Guadalajara Stadium 02 / 07 Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 03 / 07 Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026 04 / 07 Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026 05 / 07 Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026 06 / 07 Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026 07 / 07 Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026 Next

La RD del Congo, por su parte, volvió a la capital de Jalisco el 23 de junio para medirse a Colombia, aunque la suerte no sonrió esta vez al combinado africano, que perdió por 1-0. Los colombianos, gracias a un tanto de Daniel Muñoz hacia la mitad de la segunda parte, se aseguraban avanzar hasta la fase de eliminación directa.

Aunque con el España-Uruguay se ha cerrado la histórica participación de Guadalajara como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, muchas jugadas y momentos destacados permanecerán en la memoria de los aficionados. Además, el popular FIFA Fan Festival de la ciudad tapatía, de acceso gratuito, seguirá abierto en la Plaza de la Liberación hasta el 19 de julio, fecha de la final del torneo.