Boston se despide de la Copa Mundial de la FIFA™ con la marcha multitudinaria de la afición escocesa y el triplete de Dembélé en el recuerdo

Boston (Massachusetts) ha acogido siete encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluida la victoria de Francia frente a Marruecos en cuartos de final el 9 de julio

En la segunda ocasión en la que ejercía de sede de la Copa Mundial de la FIFA™, el Estadio Boston registró un aforo del 99.6 %

Para el recuerdo quedarán el triplete de Ousmane Dembélé en 32 minutos y la marcha multitudinaria de la afición escocesa

Los siete apasionantes encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ disputados en Boston reunieron todos los ingredientes que hacen del certamen deportivo más popular del planeta un fenómeno capaz de cautivar el imaginario colectivo.

Las mayores estrellas del deporte rey brindaron actuaciones extraordinarias, mientras que varias naciones emergentes alcanzaron importantes hitos. Además de una sorpresa histórica en la fase de eliminación directa, el Estadio Boston acogió en cuartos de final un decisivo enfrentamiento entre dos candidatas al título. Todo ello ante unos coloridos y bulliciosos seguidores que reflejaron a la perfección lo mejor de la cultura de los aficionados al fútbol.

El recinto ha albergado partidos de diez selecciones pertenecientes a cinco confederaciones diferentes, lo que ilustra la diversidad de naciones participantes en la primera edición de la historia de la competición con 48 equipos. El primer encuentro disputado en Boston enfrentó a Haití y Escocia el 13 de junio, en el marco del grupo C. Ambos combinados acumulaban entre sí 80 años sin disputar la Copa Mundial de la FIFA™. Aunque Haití (52 años) demostró estar a la altura de la ocasión ante unas gradas repletas y la mirada de espectadores de todo el planeta, Escocia (28 años) se acabó llevando la victoria merced a un gol de John McGinn en la primera mitad.

Las celebraciones de los escoceses se prolongaron durante días. La simpatía y el fervor de su afición, que inundó Boston de su entusiasmo e ingenio, se convirtieron en una de las anécdotas del torneo. Tanto en los dos partidos de su selección en el Estadio Boston como en su inequívoca presencia en el estadio de béisbol de Fenway Park y su marcha multitudinaria en la zona del puerto, los seguidores escoceses demostraron el poder de la Copa Mundial de la FIFA™ para unir a las personas. Michelle Wu, alcaldesa de Boston, quedó tan fascinada que el 24 de junio firmó una declaración de intenciones para hermanar a la ciudad con Glasgow.

Boston echó el telón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el 9 de julio, con un apasionante encuentro de cuartos de final entre Francia y Marruecos. En la reedición del partido de semifinales disputado hace cuatro años en Catar, la balanza se decantó nuevamente a favor de los franceses, que se impusieron por 2-0 gracias a dos extraordinarios goles marcados por Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

En términos globales, los siete encuentros disputados en el Estadio Boston han registrado una asistencia media de 63 898 aficionados, lo que equivale a un aforo del 99.6 %. Estos seguidores fueron testigo de partidos y momentos que permanecerán para siempre en su memoria.

Durante el encuentro que enfrentó a Irak y Noruega el 16 de junio, Aymen Hussein llevó la alegría a las gradas y a todo su país cuando anotó el segundo gol de los iraquíes en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™. Sin embargo, Noruega, que disputa el torneo por primera vez desde Francia 1998, se acabó imponiendo por 4-1, en parte gracias al doblete de un imparable Erling Haaland.

Tres días más tarde, en la victoria de Marruecos por 1-0 frente a Escocia, Achraf Hakimi batió el récord de partidos disputados por un jugador africano en la Copa Mundial de la FIFA™. El polivalente futbolista jugó su decimosegundo encuentro en la competición, registro que ha aumentado desde entonces. El 23 de junio, el fútbol africano acaparó de nuevo los titulares tras el merecido 0-0 de Ghana frente a Inglaterra.

El día 26 del mismo mes, Dembélé puso la guinda a la serie de trepidantes partidos disputados en Boston al marcar el segundo triplete más tempranero en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™. El ganador del último Premio The Best al Jugador de la FIFA anotó tres goles en solo 32 minutos, en un partido en el que Francia se impuso por 4-1 a Noruega y se hizo con el primer puesto del grupo I. El triplete de Dembélé fue el tercero registrado en la presente edición.

El 29 de junio, Boston albergó el encuentro de dieciseisavos de final entre Alemania y Paraguay, que deparó una de las grandes sorpresas del torneo. El alemán Kai Havertz puso las tablas en el marcador tras el gol inicial anotado por el paraguayo Julio Enciso poco antes del descanso. Sin embargo, los sudamericanos supieron mantener la calma en la posterior tanda de penaltis, en la que acabaron saliendo victoriosos tras seis apasionantes lanzamientos. La derrota ante Paraguay supuso la primera vez que Alemania caía eliminada en los penaltis en su deslumbrante trayectoria mundialista.

El FIFA Fan Festival™ de Boston, ubicado en City Hall Plaza, la emblemática plaza del centro de la ciudad, permaneció abierto algo más de dos semanas y atrajo a más de 175 000 aficionados.