El neozelandés Darren Bazeley, a un paso de un logro sin precedentes en la Copa Mundial de la FIFA™

Darren Bazeley está a punto de convertirse en el primer seleccionador que completa una combinación inédita de competiciones internacionales masculinas de la FIFA

El neozelandés ya ha participado como técnico en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™, la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ y el Torneo Olímpico de Fútbol Masculino

Liderará a Nueva Zelanda en su tercera Copa Mundial de la FIFA™ en 2026

Cuando Darren Bazeley, futbolista inglés curtido en las categorías inferiores de su país, puso rumbo a Nueva Zelanda para continuar con su carrera, difícilmente podía imaginar que estaba dando el primer paso hacia un hito singular en la historia de la FIFA.

Con más de 450 partidos a sus espaldas en clubes ingleses como el Watford, el Wolverhampton Wanderers y el Walsall, Bazeley fichó por el recién creado New Zealand Knights para disputar la temporada inaugural de la A-League australiana.

A sus 33 años, dar el salto al extranjero no tenía nada de excepcional, pues es una salida habitual para muchos futbolistas en el tramo final de su carrera. Sin embargo, lo que vino después convertiría la trayectoria del exinternacional sub-21 inglés en un caso único.

Cuando Nueva Zelanda salte al césped del Estadio Los Angeles el 15 de junio de 2026, Bazeley será el primer técnico de la historia que ha dirigido a su selección en este exclusivo póker de torneos internacionales masculinos de la FIFA: la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™, la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™, el Torneo Olímpico de Fútbol Masculino y la Copa Mundial de la FIFA™.

El neozelandés Darren Bazeley, a punto de hacer historia en la Copa Mundial de la FIFA Previous 01 / 07 FIFA World Cup 2026 Official Draw 02 / 07 New Zealand v France: Men's Football - Olympic Games Paris 2024: Day 4 03 / 07 Egypt v New Zealand - FIFA Series 2024 Egypt 04 / 07 Uzbekistan v New Zealand : Group A - FIFA U-20 World Cup Argentina 2023 05 / 07 New Zealand v Honduras - FIFA U-20 World Cup Korea Republic 2017 - 25-May, 2017 06 / 07 New Zealand v USA: Group A - FIFA U-20 World Cup New Zealand 2015 07 / 07 New Zealand v Ivory Coast: Group B - FIFA U-17 World Cup UAE 2013 - 23-Oct, 2013 Next

Entre 1930 y 2026, un total de 1.282 entrenadores han participado en alguna de estas competiciones, aunque solo el italiano Francesco Rocca, el chino Gao Fengwen y el argentino Carlos Pachame lo hicieron en los tres torneos de categorías inferiores. Bazeley es ahora quien está en disposición de completar el pleno, lo que otorgaría al técnico nacido en Northampton un reconocimiento único en el fútbol mundial.

"Cuando me hablaron de este récord, me pareció un dato muy llamativo y me sorprendió que nadie lo hubiera logrado antes —explicó Bazeley—. Disfruté muchísimo con la selección sub-17, y después tuve el privilegio de dirigir a la sub-20 y de acudir a los Juegos Olímpicos. Luego llegó esta oportunidad y ahora vamos a la Copa Mundial de la FIFA™. La experiencia de disputar todos estos Mundiales de la FIFA y los Juegos Olímpicos ha sido increíble".

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ será la sexta competición de la FIFA para Bazeley como seleccionador, al que se suma su participación como jugador en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2007™ con el Waitakere United.

Bazeley ya dejó su huella en el fútbol neozelandés en 2015, cuando su selección sub-20 logró la primera victoria del país en la historia de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™, tras imponerse por 1-5 a Myanmar y avanzar a la fase de eliminación directa. En octavos de final, plantaron cara a Portugal antes de caer por un ajustado 2-1.

Aquella fue la primera de tres presencias consecutivas de Bazeley en los cruces de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™, con nuevas participaciones en 2017 y 2023. El técnico también contribuyó a que Nueva Zelanda lograra su segunda victoria en la competición olímpica, cuando la sub-23 derrotó a Guinea por 1-2 en el Torneo Olímpico de Fútbol Masculino de París 2024.

Ya al frente de la selección absoluta, Bazeley no tardó en imprimir su sello: un equipo valiente, con dominio del balón y una identidad clara, como reflejan los resultados obtenidos en los últimos dos años.

A una prometedora actuación en la FIFA Series 2024™ le siguió el título en la Copa de Naciones Masculina de la OFC 2024, donde Nueva Zelanda se proclamó campeona por sexta vez tras completar un torneo invicta.

Sin embargo, el gran logro fue la clasificación para su tercera Copa Mundial de la FIFA™, en la que encajó un solo gol en todo el proceso. Tras la ampliación a 48 equipos, que otorgó a Oceanía una plaza directa, el triunfo por 0-3 ante Nueva Caledonia en una tensa final aseguró el regreso de la selección de Nueva Zelanda a la gran cita internacional 16 años después.

Siempre sueñas con jugar un Mundial, y yo nunca tuve esa oportunidad. Es el mayor acontecimiento deportivo del mundo y he visto todos los Mundiales desde que tenía cinco años. Darren Bazeley Seleccionador de Nueva Zelanda

"Siempre sueñas con jugar un Mundial, y yo nunca tuve esa oportunidad. Es el mayor acontecimiento deportivo del mundo y he visto todos los Mundiales desde que tenía cinco años", señaló Bazeley.

"¿Que si imaginé alguna vez que lo viviría como entrenador? Pues no. He trabajado con distintas categorías en Nueva Zelanda y he estado en numerosos Mundiales juveniles de la FIFA, pero esto será completamente distinto. Estoy muy ilusionado".

El profundo conocimiento de Bazeley del fútbol formativo neozelandés ha sido clave en la evolución del equipo. Los jugadores llegan a la concentración con una idea clara de la cultura, el estilo de juego y las exigencias. Hasta catorce futbolistas de la convocatoria para la FIFA Series 2026™ han pasado por las selecciones juveniles que ha dirigido, y varios más aspiran a entrar en la lista definitiva para el Mundial.

"Haber trabajado con muchos de ellos marca la diferencia. He tenido la suerte de entrenar a casi todos ellos en algún momento durante los últimos diez años, ya fuera en la sub-17, la sub-20 o en unos Juegos Olímpicos", xplicó Bazeley.

"Muchos crecieron juntos y coincidieron en el colegio, en clubes y en selecciones de distintas categorías, así como en los Juegos Olímpicos. Esa trayectoria común ha reforzado los vínculos entre ellos y con el cuerpo técnico. Esa cohesión es una gran fortaleza cuando competimos ante selecciones de primer nivel".

Darren Bazeley, a un paso de un logro sin precedentes 02:37

La plantilla de Nueva Zelanda refleja además la diversidad del país, con fuertes raíces maoríes y del Pacífico, y vínculos con lugares tan diversos como India (Sarpreet Singh), las Islas Cook (Max Crocombe) o Samoa (Marko Stamenić, Michael Boxall y Bill Tuiloma). Es un equipo con el que se identifican tanto quienes animan desde la grada como quienes lo siguen desde cualquier rincón del planeta.

"Así es Nueva Zelanda: un país multicultural y diverso", añadió Bazeley. "Todos se sienten neozelandeses; todos sienten que pertenecen al país. Muchos, como yo, tienen raíces familiares de una, dos o incluso tres generaciones en distintas partes del mundo. Pero cuando nos reunimos, todos quieren reconectar con Nueva Zelanda y su cultura".

"Nos enorgullece nuestra identidad; nos apoyamos mucho en ella. Nos da fuerza y creo que, cuando estamos juntos, todos —de primera o segunda generación, o de familias con larga tradición en el país— sentimos que lo único que importa es ser neozelandés".

Nueva Zelanda debutó en la Copa Mundial en España 1982, mientras que su campaña invicta en Sudáfrica 2010 sigue siendo un capítulo inolvidable para el fútbol del país.

Como preparación para la gran cita de 2026, el combinado oceánico será anfitrión de una fase de grupos de la FIFA Series™, con partidos ante Finlandia y Chile.

"No los vemos como amistosos: son partidos internacionales", subrayó Bazeley. "Tenemos la oportunidad de jugar en casa ante una selección europea y otra sudamericana. Aunque Finlandia y Chile no se hayan clasificado para el Mundial, son equipos muy competitivos, con buenos jugadores, y tendremos la oportunidad de jugar en casa, ante nuestra afición, frente a selecciones mejor clasificadas".