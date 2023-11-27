Cuando el sueño mundialista se hace realidad

Más de 1.000 jóvenes de Houston participaron en la competición Road to the Cup

Las finales de todas las categorías de edad se disputaron en el Aramco Arena, un campo de fútbol 7 instalado específicamente para el FIFA Fan Festival™

El proyecto busca fortalecer el fútbol en Houston como parte del legado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Para muchos futbolistas, el camino al Mundial comienza en una cancha del barrio, en un campo de entrenamiento o en una competición juvenil. Sin embargo, en el caso de cientos de niños y jóvenes del área metropolitana de Houston, ese camino los llevó en los últimos meses hasta un escenario único: el FIFA Fan Festival™, donde el pasado fin de semana concluyó la competición Road to the Cup. Lo que comenzó con una fase de clasificación en distintos recintos deportivos de la región terminó en el Aramco Arena, un campo de fútbol 7 instalado específicamente para el FIFA Fan Festival™. Los últimos títulos en juego se entregaron así en medio de los aficionados que celebraban el ambiente mundialista.

El torneo, disputado en formato 7 contra 7, reunió a equipos masculinos y femeninos de las categorías sub‑11 a sub‑18/19. En total participaron 125 equipos del área metropolitana de Houston y del sur de Texas. La fase de grupos se celebró en distintos recintos de la región, y las finales, en el Aramco Arena.

Para Charles Rotramel, presidente de la Comisión Grow the Game del Comité Organizador de Houston, esa era precisamente la idea detrás del proyecto:

"Quería asegurarme de que los jóvenes futbolistas de Houston se sintieran unidos al Mundial —afirmó Rotramel—. Estos niños juegan al fútbol y saben lo que significa participar en una competición, por lo que darles la oportunidad de jugar los últimos partidos en el FIFA Fan Festival supone una experiencia inolvidable para ellos".

Más de 1.000 jóvenes de Houston participaron en la competición Road to the Cup Previous 01 / 09 A goalkeeper makes a crucial save during a Road to the Cup championship match. 02 / 09 Young players compete on the Road to the Cup pitch at the FIFA Fan Festival™. 03 / 09 Players battle for possession during a Road to the Cup final. 04 / 09 A Road to the Cup champion team celebrates on the winners’ stage. 05 / 09 Road to the Cup winners pose with the trophy after the final. 06 / 09 06_21_2026 FWC26 FFF (Ben)-58 07 / 09 Fast-paced action during a Road to the Cup final at the FIFA Fan Festival™. 08 / 09 A player drives forward during a Road to the Cup championship game. 09 / 09 A goalkeeper makes a diving save in a Road to the Cup final. Next

La elección del formato no fue aleatoria

"Los jóvenes en Texas no suelen jugar a menudo al fútbol 7 —explica Rotramel—. El juego es rápido e intenso, y los niños lo disfrutan mucho; por eso queríamos celebrar la competición en ese formato".

Para muchos de los participantes, simplemente competir en esa ubicación supuso una experiencia extraordinaria. En lugar de jugar en su club habitual, compitieron en el recinto del FIFA Fan Festival™, durante el mayor certamen deportivo del planeta.

"Es un acontecimiento masivo que une a personas de diferentes orígenes sociales —añadió Marcus Kars del Cedar Stars—. Es muy bonito ver cómo los jugadores entablan relaciones".

Su compañero Alejandro Gómez también disfrutó de la experiencia: "Hay muchas personas de diferentes culturas, lo que hace que sea una experiencia extraordinaria", afirmó el delantero.

Los jóvenes no jugaron con las camisetas habituales de su club, sino que, gracias a los patrocinadores, los equipos recibieron camisetas conmemorativas diseñadas específicamente para la competición, que servirán de recuerdo de su experiencia en el Mundial, sin importar el resultado de los partidos.

Un legado para la próxima generación

No obstante, para los organizadores, este acontecimiento supuso algo más que un simple torneo. Desde el principio, la cuestión fundamental era cómo conseguir que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejara un legado duradero en Houston.

"'Road to the Cup' es más que una competición —afirmó Chris Canetti, presidente del Comité Organizador de Houston para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, al presentar el proyecto—. Queremos que los jóvenes vivan experiencias inolvidables".

Después de que 1.000 niños y jóvenes hayan participado en la competición, parece que este deseo se ha cumplido. Muchos equipos venían de barrios socialmente desfavorecidos y tuvieron la misma oportunidad de formar parte de esta experiencia que los equipos de otras áreas más prósperas.

Para Rotramel esto no es más que el principio

"Estamos investigando cómo podemos darle continuidad a esta tradición —explicó—. Quizá se puede convertir en un legado duradero del Mundial".

De hecho, la base está ahí: en Houston unos 75 000 niños y jóvenes juegan al fútbol federado y están afiliados a más de 100 clubes. Como era de esperar, se generó un gran interés por la competición: en total, participaron 125 equipos en la fase de clasificación, y solo los mejores lograron el pase para jugar en el FIFA Fan Festival™.

Para Rotramel lo más destacado fue ver el entusiasmo de los niños cuando se otorgaron las últimas medallas el fin de semana anterior.

"Se nota enseguida lo orgullosos que están de poder disputar esta competición —concluyó—. El FIFA Fan Festival se ha hecho un hueco en la comunidad futbolística del lugar. Han venido muchas personas, pero solo unos pocos han podido competir. Esa es justo la esencia de la competición".