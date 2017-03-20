Suspensión vitalicia de un árbitro por amaño de partido

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido inhabilitar al árbitro ghanés Joseph Odartei Lamptey, lo que le impedirá de por vida participar en toda actividad relacionada con el fútbol (administrativa, deportiva o de cualquier otra índole) en los ámbitos nacional e internacional.

El colegiado fue declarado culpable de infringir el art. 69 apdo. 1 (influir en los resultados contraviniendo la ética) del Código Disciplinario de la FIFA durante un partido clasificatorio de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ entre Sudáfrica y Senegal disputado el 12 de noviembre de 2016.

Por otra parte, todos los cargos imputados al árbitro ghanés David Lionheart Nii Lartey Laryea, cuyo comportamiento también fue investigado, fueron desestimados por la comisión.

Tan pronto como la decisión sea firme y vinculante, se facilitará más información respecto al citado partido entre Sudáfrica y Senegal.