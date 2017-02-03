La FIFA rechaza las apelaciones de Bolivia por alineación indebida

En relación con los casos de alineación indebida del jugador Nelson Cabrera para disputar dos partidos clasificatorios de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ —frente a Perú el 1 de septiembre y frente a Chile el 6 de septiembre del pasado año—, la Comisión de Apelación de la FIFA ha desestimado los recursos de apelación presentados por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), respaldando en su totalidad los fallos pronunciados por la Comisión Disciplinaria de la FIFA.