"España tiene una mentalidad ganadora y está obligada a estar en finales"

Hablamos en exclusiva con el seleccionador español de fútbol sala Fede Vidal

Nos cuenta sobre la preparación para la Eurocopa y el Mundial

Destaca lo igualado de los grandes torneos y el mayor nivel de los rivales

Hablar de España y el fútbol sala es hacerlo de una de las disciplinas deportivas que más éxitos ha dado en este país. Pero repetirlos es cada vez más complicado, ya que aunque está habituada a las finales de los grandes torneos, perdió la de la última Eurocopa y cayó en cuartos en la pasada Copa Mundial de Futsal de la FIFA.

“La expansión del fútbol sala hace que año tras año se igualen las cosas”, destaca el seleccionador de España Fede Vidal, que en apenas cuatro meses disputará los dos grandes torneos para una selección europea con el mismo objetivo de siempre.

Con la incógnita de qué tipo de preparación podrán llevar a cabo teniendo en cuenta la situación sanitaria a nivel mundial, FIFA.com entrevista a Fede Vidal para repasar el estado en el que España afronta el Mundial y la Eurocopa, con la clasificación ya en el bolsillo.

Fede Vidal en corto

Edad: 47 años

Palmarés como entrenador: Campeón Eurocopa Croacia 2012 y Eurocopa Serbia 2016; Subcampeón Mundial de Tailandia 2012 (todos como ayudante de Venancio López)

Trayectoria con España: En 2010 comenzó como máximo responsable en categorías inferiores. Tras ser ayudante de Venancio López, en 2018 pasa a ser el primer entrenador de la selección.

¿Hay tranquilidad una vez ya clasificados para la UEFA Futsal EURO 2022?

Nuestro primer objetivo siempre es clasificarnos y después ganar todos los partidos. En esa misma línea vamos a seguir. A pesar de estar clasificados tenemos otros dos encuentros contra Suiza que nos van a servir para seguir preparando cosas con vistas a los próximos objetivos.

Conseguir la clasificación para la Eurocopa tras los cuatro primeros encuentros nos da tranquilidad. En los siguientes compromisos tendremos tiempo de seguir trabajando y planificarnos sin tener la cabeza en varios objetivos.

¿Cómo será la preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2021 ™ de septiembre en Lituania?

En una situación normal ya lo tendríamos claro. Pero a día de hoy debemos tener en cuenta y plantarnos la pandemia y la situación sanitaria. Ver cómo afectan a nivel deportivo, de planificación, si nos podemos concentrar o estaremos en una situación de burbuja, la actuación a nivel de protocolo sanitario…

En una situación normal no tendríamos esto en cuenta, pero a día de hoy son temas fundamentales e importantes. Ya lo hemos visto en las concentraciones del Europeo, que nos han servido de experiencia y conocimiento de la situación y ver cómo podemos darle solución a estos problemas.

Será una concentración diferente, ¿verdad?

Tiene que ser una concentración diferente, más flexible, adaptarnos a la nueva situación que nos encontremos. Planificarnos y adaptarnos a lo que otras federaciones y selecciones puedan hacer y viendo si podemos jugar partidos amistosos.

Nuestra idea es poder trabajar el tiempo suficiente para poder llegar con una buena preparación al Mundial de Lituania y tener un número de partidos amistosos que nos sirvan para llegar en una situación competitiva de máximas garantías.

Además se le suma que el Mundial es en septiembre, que los jugadores vienen del verano y es el comienzo de temporada…

Lo fue mucho más el Mundial de Colombia de 2016, donde por desgracia no tuvimos el tiempo de preparación que deseábamos. En ese aspecto tenemos la experiencia de ese precedente. Hay que intentar tener más días de preparación.

Al final no es lo mismo que el jugador pueda llegar en una situación de preparación física óptima, sino que él mismo tiene que poder llegar a ese nivel competitivo, que se lo da la preparación y los amistosos. Debe llegar al Mundial con ese punto de confianza en su juego y en el equipo.

España empató con Francia y Kazajistán en la última EURO, luego perdió la final con Portugal. Están Serbia, Brasil y Argentina, actual campeona, ¿es el Mundial más igualado que se recuerda?

Todos los Mundiales lo son. Aunque la gente pudiera pensar que antes los títulos se ganaban fácilmente, siempre ha sido complicado.

Este es un deporte joven que está en pleno crecimiento. La expansión del fútbol sala hace que año tras año, Mundial tras Mundial, Europeo tras Europeo, se igualen las cosas. Las selecciones que han tenido menos historia o progresión durante los primeros años están tomando una línea de trabajo constante. Crean y profesionalizan sus ligas. A nivel competitivo y profesional sus jugadores están creciendo y mejorando su nivel.

Sí que es verdad que las selecciones más importantes y fuertes siguen siendo las mejor preparadas y cualificadas para llegar lo más lejos posible, aunque el abanico se va abriendo. El Mundial anterior ya lo ganó Argentina ante Rusia, Irán en semifinales… Cada vez más otras selecciones van optando ya no a dar sorpresas sino a los títulos y a estar en las eliminatorias más importantes. Incluso selecciones de África o de Asia…

Tenemos que aprovechar nuestra capacidad para adaptarnos a ese nivel de exigencia, con una preparación exigente y dando el máximo desde el primer partido al último.

Y la Primera RFEF Futsal está este año muy igualada, de lo que se está beneficiando la selección por el amplio abanico de jugadores a convocar…

Todos están haciendo una temporada excelente y el nivel general ha subido. Hay equipos que han dado un salto importante, recortando mucho las diferencia entre todos. Nos beneficiamos de que a más exigencia en nuestra competición nacional, mejor para el fútbol sala español y para la selección.

Nuestra idea siempre ha sido la de que la selección está abierta a todo jugador que esté bien y que pensemos que puede cubrir alguna necesidad que tengamos, además de que dispongamos del tiempo y la capacidad para que ese jugador se adapte, un aspecto fundamental para nosotros.

Muchas veces hay jugadores en un gran estado de forma, pero si hay poco tiempo para adaptarlo a la filosofía y la idea de juego de la selección quizás en ese momento no es recomendable incorporarlos. La situación actual nos ha obligado a abrir el abanico de jugadores y es muy positivo por la situación de sana competitividad. Todos quieren estar en la selección. Tenemos una plantilla amplia y una gran capacidad para saber adaptarnos a cualquier situación.

¿Pueden ser las convocatorias para la Eurocopa y la del Mundial la más difíciles a la que te hayas enfrentado?

Puede parecer complicada, pero yo prefiero verlo desde el punto de vista contrario. Es la más sencilla ya que venga quién venga sabemos que el margen de error es mínimo. Hay mucha igualdad.

Aunque es difícil decidir, es fácil si lo miras con la tranquilidad de sea el jugador que sea, lo habremos hecho bien ya que ofrece todas las garantías de que va a estar al nivel de los retos a los que se enfrente.

Luego estar el factor de las necesidades que podamos tener en el equipo para afrontar una situación competitiva como es el Mundial o la Eurocopa. Son muchos partidos en pocos días, con un margen de error de lesiones o contratiempos en el que la plantilla se acorta. Debemos tener muy claro qué jugador puede venir, afinando en función de las necesidades competitivas y tácticas que podamos tener.

En la última Eurocopa se perdió en la final, en el anterior Mundial en cuartos. ¿Ves en los jugadores una espina clavada por regresar a lo más alto?

España tiene una mentalidad ganadora y siempre está obligada a estar en las finales y a ganar. Si en el anterior Euro estuvimos en la final, el objetivo sigue siendo el mismo: llegar a la final y ganarla. En el Mundial de 2016 no se pudo pasar de cuartos, y aunque hubiéramos llegado a la final, el objetivo para Lituania hubiera seguido siendo llegar a la final. No pensamos en espinas clavadas.

¿En lo personal sientes esa presión por lograrlo?

La presión según como se enfoque, puede ser positiva o negativa. Si la enfocamos como algo que está constantemente trayendo malas sensaciones, puede ser, pero nuestra idea es trasladarla a nuestra mentalidad ganadora. Tiene que ser una vía para un nivel de exigencia mayor.

Con esta mentalidad, la presión la vamos a utilizar para sacar algo positivo: trabajar un poco más cada día; exigirnos más en cada partido; y tener las garantías de que en los momentos importantes la mentalidad competitiva de los jugadores y la selección será un punto a favor y no en contra.

Mundial en septiembre y EURO en enero de 2021, apenas cuatro meses entre los dos torneos. ¿Te gusta?

Ni me gusta ni me disgusta. Tenemos que adaptarnos al calendario y lo que en un principio podemos pensar que es algo negativo se puede convertir en algo positivo. Puedes hacer un buen Mundial y trasladar la dinámica competitiva y todo el trabajo al Europeo, o al contrario, que no se dé un buen Mundial y el Europeo sea una vía para corregir posibles errores

¿Cuesta mantener la concentración y la ambición del grupo con dos grandes torneos casi seguidos?

Ellos tienen suficiente ambición y ganas. Desde que acabó el Europeo de 2018 van a ser más de tres años sin un gran torneo. Todo el tiempo ha sido torneos amistosos, preparación, trabajo de clasificación para Europeo y Mundial.