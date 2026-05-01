La FIFA se asocia a las Naciones Unidas para celebrar el Año Internacional del Voluntariado 2026

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado oficialmente que 2026 será el Año Internacional del Voluntariado para el Desarrollo Sostenible

La comunidad de voluntariado de la FIFA supera los 2.5 millones de personas, 50.000 de las cuales contribuirán a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los voluntarios "representan la calurosa y alegre acogida a nuestras competiciones y el vivo legado que dejan en las comunidades", ha declarado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino

En multitud de competiciones y actos, la FIFA se ha beneficiado durante muchos años de la dedicación, el espíritu y la experiencia de millones de voluntarios. Por este motivo, la institución respalda con entusiasmo la iniciativa que han puesto en marcha las Naciones Unidas de celebrar el Año Internacional del Voluntariado para el Desarrollo Sostenible.

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado oficialmente 2026 el Año Internacional del Voluntariado y ha hecho un llamamiento a sus Estados Miembros, el sector privado y otras organizaciones para que brinden reconocimiento, homenaje y estímulo a los aproximadamente mil millones de voluntarios del mundo, que llevan a cabo un trabajo invalorable en sus comunidades.

La participación de la FIFA amplificará el mensaje y ofrecerá la oportunidad de distinguir a los valiosos voluntarios cuyas contribuciones realzan y mejoran las competiciones y actos de la FIFA.

"La FIFA se ha asociado con las Naciones Unidas en varios programas de gran calado, y ahora nos enorgullece volver a colaborar con la organización y comprometernos a apoyar la iniciativa del Año Internacional del Voluntariado —ha declarado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino—. ¿Qué habría sido de todos nosotros sin el altruismo y dedicación de los mil millones de voluntarios que hay en el mundo? Su trabajo refuerza los lazos sociales y cambia la vida de las personas. Se han ganado nuestro reconocimiento y nuestro respaldo".

No hay año más idóneo para honrar a los voluntarios que este, en el que la competición deportiva más grande e inclusiva de la historia, la Copa Mundial de la FIFA 2026™, unirá a los aficionados del planeta y llenará de energía las ciudades norteamericanas en las que jugarán y se entrenarán las 48 selecciones participantes.

Para la celebración de esta competición de récord resultarán decisivos los cerca de 50.000 voluntarios que serán el rostro y los cimientos del complicado operativo que se desplegará en Canadá, Mexico y Estados Unidos. Los voluntarios darán la bienvenida a los aficionados y a los miembros de la prensa. Prestarán su ayuda a las selecciones, a las operaciones de los días de partido y a la logística, en un segundo plano. Además, representarán los vigorosos vínculos entre la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y las diferentes comunidades de las tres naciones coanfitrionas.

Este año, la comunidad de voluntariado de la FIFA tiene más 2.5 millones de personas. La aportación del programa de voluntariado de la FIFA ha resultado decisiva para sostener actos y competiciones que mejoran comunidades y motivan a las personas de todo el mundo, a la vez que desarrollan capacidades, relaciones y recuerdos imperecederos. Más de un millón de candidatos enviaron la solicitud para ser voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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"No quiero ni imaginar qué sería de la FIFA o del fútbol sin voluntarios. Nuestro deporte depende de la generosidad de legiones de voluntarios, desde entrenadores, árbitros y administradores del fútbol base, hasta el muy capaz y jovial grupo que colabora en la Copa Mundial de la FIFA», manifestó el señor Infantino.

"Agradecemos enormemente las contribuciones decisivas y las sonrisas cordiales de estos indispensables miembros de la familia de la FIFA. Representan la calurosa y alegre acogida a nuestras competiciones y el vivo legado que dejan en las comunidades", añadió.