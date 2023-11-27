La FIFA y “Z” anuncian el acuerdo para llevar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y otras competiciones al público de la India hasta 2034

La FIFA se ha asociado con “Z” para retransmitir la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™, la Copa Mundial de la FIFA 2030™ y un amplio catálogo de competiciones en la India

El acuerdo garantiza una extensa cobertura de las próximas citas mundialistas en un mercado estratégico, e incluirá competiciones juveniles y contenidos de carácter documental

La asociación busca servirse del alcance de la multiplataforma mediática para ampliar la cobertura de las competiciones de la FIFA y atraer a aficionados de toda India

La FIFA ha alcanzado un acuerdo con el conglomerado mediático “Z” para retransmitir y distribuir en la India una amplia cartera de competiciones de la FIFA entre 2026 y 2034, incluidas la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ y la Copa Mundial de la FIFA 2030™. De esta forma, se garantiza el acceso al fútbol de máxima categoría para el público de uno de los mercados en mayor expansión.

En virtud de esta colaboración, “Z” retransmitirá 39 torneos de la FIFA en los próximos años, incluidas competiciones masculinas, femeninas y juveniles, como la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™, la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™, la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™, la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA™, los Mundiales de futsal y la Copa Intercontinental de la FIFA™, además de otros torneos destacados. El acuerdo también incluye contenido documental relacionado con estas competiciones.

Gracias a esta asociación, el conglomerado mediático “Z” retransmitirá partidos y programación relacionada (incluida la Copa Mundial de la FIFA 2026™) tanto en sus canales de televisión (UNITE8 Sports) como en su plataforma digital (Zee 5), con una cobertura multilingüe que busca mejorar el acceso a los contenidos y aumentar la interacción con la afición en toda India.

“La Copa Mundial de la FIFA es el mayor espectáculo del planeta, y es para nosotros una enorme satisfacción colaborar con “Z” por primera vez para llevar esta gran fiesta del fútbol a la India —señaló Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA—. El mercado indio tiene gran relevancia estratégica para la FIFA, dado que presenta un enorme potencial gracias a una audiencia joven y entregada”.

“Estamos convencidos de que el extenso ecosistema de retransmisión y distribución digital de “Z”, al que se unen sus conocimientos del público local y el potencial de sus múltiples plataformas, resultarán fundamentales para ampliar la cobertura del fútbol y llevarlo a aficionados de todos los rincones de la India”.

“Nos complace enormemente llevar uno de los mayores espectáculos deportivos del mundo a las audiencias de la India", añadió Punit Goenka, director ejecutivo de Zee Entertainment Enterprises Ltd..

"El fútbol trasciende las regiones y los grupos demográficos, y estas inversiones en derechos de retransmisión y en la creación de canales deportivos reflejan nuestra convicción en su potencial a largo plazo. Nuestro enfoque se ha centrado en invertir en plataformas en las que vemos tanto una relevancia actual como posibilidades de desarrollo. Nuestra colaboración con la FIFA nos brindará acceso al verdadero valor del fútbol, al que se sumará nuestro objetivo de priorizar el crecimiento y la rentabilidad, al tiempo que reforzamos la emoción que despierta este deporte en cada aficionado”.