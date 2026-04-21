Cobertura de retransmisión sin precedentes de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ en toda Europa

El mayor alcance de retransmisión jamás logrado en Europa a través de acuerdos históricos con la EBU y Saran Media Group

Acceso garantizado en abierto en más de 40 territorios, con al menos un partido al día retransmitido en directo

Amplia exposición mediática para impulsar el fútbol femenino durante la primera Copa Mundial Femenina de la FIFA™ celebrada en Sudamérica

La FIFA ha anunciado hoy el mayor nivel de cobertura de retransmisión jamás logrado en Europa para una Copa Mundial Femenina de la FIFA™, tras la firma de dos importantes acuerdos de derechos audiovisuales con la European Broadcasting Union (EBU) y Saran Media Group. Los acuerdos garantizarán una visibilidad sin precedentes del torneo cuando Brasil acoja la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ del 24 de junio al 25 de julio de 2027.

En virtud del acuerdo con la EBU, 19 emisoras de servicio público de 18 territorios europeos ofrecerán una amplia cobertura en abierto a través de televisión, radio y plataformas digitales. Todos los partidos se retransmitirán en directo, con al menos un partido al día garantizado en los canales de los miembros de la EBU. Completos resúmenes, con el apoyo de Eurovision News, mejorarán aún más la accesibilidad y reforzarán el vínculo con las audiencias de todo el continente. La EBU también ha ampliado el compromiso que asumió en 2023 de emitir, de forma continuada, al menos una hora semanal de contenido dedicado al fútbol femenino en su propia plataforma digital y en su red de emisoras.

La Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 será retransmitida por los miembros de la EBU en los siguientes territorios: Bélgica, Chequia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Groenlandia, Hungría, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Suecia, Suiza y Ucrania.

Por otra parte, la FIFA ha designado a Saran Media Group como su agencia exclusiva de derechos audiovisuales en 24 territorios europeos y euroasiáticos. En esta función, Saran Media Group colaborará con las principales emisoras de cada mercado para maximizar el alcance y garantizar un acceso amplio para las audiencias.

Los territorios cubiertos por el acuerdo con Saran Media Group son los siguientes: Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kosovo, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte, Moldavia, Montenegro, República de Irlanda, República Kirguisa, Rumanía, Serbia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía y Uzbekistán

"Es extraordinario ver cómo el mercado europeo de la radiodifusión está acogiendo esta edición histórica de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, comprometiéndose a ofrecer la cobertura más completa de la historia del torneo", declaró la directora general de Fútbol de la FIFA, Jill Ellis.

"Estamos observando un gran interés y un claro reconocimiento por un producto de primer nivel, y los ingresos por derechos televisivos en la región se reinvertirán para acelerar el crecimiento mundial del fútbol femenino. Estos acuerdos históricos garantizarán que se cuenten las historias de las jugadoras, se compartan los momentos de brillantez y se inspire a las niñas y los niños de todo el mundo a soñar a lo grande".

Además de los acuerdos con la EBU y Saran Media Group, la FIFA ya ha adjudicado los derechos de retransmisión en Europa a M6 en Francia, TV4/SVT en Suecia y BBC/ITV en el Reino Unido, con negociaciones en curso en los pocos territorios que quedan.