China Media Group confirmada como emisora oficial en la República Popular China de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la Copa Mundial de la FIFA 2030™

Alcanzado un acuerdo de retransmisión para las próximas dos ediciones de la Copa Mundial de la FIFA™ y de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, declaró: "Estamos muy contentos y orgullosos de nuestra asociación con CMG para llevar la Copa Mundial de la FIFA a todos los aficionados de China"

La retransmisión del torneo en el segundo país más poblado del mundo reforzará la estrategia nacional de desarrollo juvenil

La FIFA confirmó que ha llegado a un acuerdo con China Media Group (CMG) para retransmitir en China todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la Copa Mundial de la FIFA 2030™, así como de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031™.

"Es un verdadero placer haber llegado a un acuerdo con CMG", declaró Mattias Grafström, secretario general de la FIFA. "El mercado chino es importantísimo para la comunidad futbolística mundial. Conocemos la pasión de los aficionados chinos y estamos muy contentos y orgullosos de nuestra asociación con CMG para llevar la Copa Mundial de la FIFA a todos los aficionados de China".

El acuerdo amplía la ya larga trayectoria de colaboración entre la FIFA y CMG y fortalece la cobertura planificada en el país del histórico primer torneo con 48 equipos participantes. También marca un paso importante en los esfuerzos de la FIFA para hacer que la competición conecte con un público más joven a través de la cobertura digital.

"CMG ha sido un socio fuerte durante los últimos 50 años y tenerlos a bordo para las próximas dos ediciones de la Copa Mundial de la FIFA y la Copa Mundial Femenina de la FIFA realmente realzará la forma en que se transmitirá el torneo", agregó Grafström. "CMG está a la vanguardia de la tecnología de retransmisión, así que tenemos muchas ganas de llevar esta Copa Mundial de la FIFA, la primera con 48 equipos participantes, al siguiente nivel".

La retransmisión de la Copa Mundial de la FIFA más inclusiva de la historia en el segundo país más poblado del mundo supondrá un estímulo adicional a los planes de la Asociación China de Fútbol (CFA) para impulsar el desarrollo juvenil y los resultados a nivel nacional.