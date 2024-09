Aunque la mayoría de nuestros proyectos de investigación aportan conocimientos sobre temas específicos, no todos los estudios arrojan datos de carácter eminentemente práctico como metodologías de ensayo o técnicas de validación. No obstante, creemos que estos hallazgos son igualmente valiosos para los profesionales e investigadores, razón por la que promovemos su publicación. Esta faceta de nuestra labor se sirve de la investigación para explorar las oportunidades, los desafíos y las lagunas de conocimiento relacionadas con el fútbol y ayudan a estructurar el futuro de los estudios en este ámbito. La colección divulgativa de la FIFA Topical Collection on Football Research es un ejemplo de los resultados obtenidos gracias a este enfoque.