Los expertos del Grupo de Estudio Técnico, listos para analizar la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El Grupo de Estudio Técnico (GET) analizará los 104 partidos disputados por los 48 equipos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Por primera vez, los aficionados recibirán información de los analistas en directo

Los miembros del GET, ilusionados ante el inicio del torneo el 11 de junio

La espera ha terminado. Mañana 11 de junio, el emblemático Estadio Ciudad de México albergará el primero de los 104 partidos que se jugarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La competición, en la que participarán 48 selecciones, se organizará en 16 sedes de Canadá, Estados Unidos y México.

Durante los encuentros, un grupo de expertos analizarán al detalle cada pase, cada acción defensiva y cada variante táctica.

El Grupo de Estudio Técnico de la FIFA —dirigido por Pascal Zuberbühler, especialista sénior en fútbol de la FIFA, y bajo la supervisión de Arsène Wenger, director de la División de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA— reunirá a exjugadores y entrenadores de todo el mundo para evaluar el partido en directo y compartir sus conclusiones con técnicos, aficionados y la comunidad futbolística mundial.

El GET de esta edición constituye uno de los paneles más diversos y con mayor experiencia en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™. El grupo estará formado por Otto Addo (Ghana), Tobin Heath (Estados Unidos), Jürgen Klinsmann (Alemania), Jayne Ludlow (Gales), Michael O’Neill (Irlanda del Norte), Gilberto Silva (Brasil), Jon Dahl Tomasson (Dinamarca), Paulo Wanchope (Costa Rica), Aron Winter (Países Bajos) y Pablo Zabaleta (Argentina).

Por primera vez, los seguidores podrán acceder a sus análisis en directo a través de las redes sociales y el canal de YouTube del Centro de Capacitación de la FIFA.

El exinternacional suizo Pascal Zuberbühler, que estableció un récord único en Alemania 2006 al ser el único guardameta cuya selección cayó eliminada sin haber recibido goles, sabe lo que se necesita para competir en la Copa Mundial de la FIFA™. El director del GET en todas las competiciones de la FIFA está deseando afrontar el desafío que supone un torneo de esta magnitud.

“Analizaremos los partidos en los estadios o en remoto. El grupo se compone de exjugadores, exentrenadores y técnicos en activo. Siempre contamos con integrantes de diferentes países y géneros. Estamos colaborando estrechamente con el equipo de Perspectivas del Rendimiento Futbolístico, ya que su trabajo resulta esencial en el fútbol de hoy en día. No solo en lo que respecta al análisis, sino por los datos que se reciben en tiempo real”, afirmó.

“Es el primer Mundial con 48 selecciones. Va a ser genial. Estoy deseando ver cómo nos sorprenden los equipos más modestos frente a las grandes potencias”, añadió Zuberbühler.

Entre sus principales contribuciones, el GET ayudará a que incluso los aspectos más complejos del fútbol resulten claros y accesibles para todo. Después de cada partido, se publicará un informe gratuito de 53 páginas en www.fifatrainingcenter.com y en sus cuentas de redes sociales.

No hay duda de que estas cifras resultarán apasionantes para el creciente número de aficionados que disfrutan analizando datos de rendimiento, pero Zuberbühler tiene claro que los datos por sí solos no son suficiente.

“Tras cada encuentro, se publicará un informe gratuito para el público de todo el mundo. Pero lo más importante es qué hacemos con estos datos. El siguiente paso para la FIFA será ir a los países de donde tengamos datos para, mediante los cursos de entrenadores o nuestras academias del Programa de Desarrollo del Talento, ayudarles a seguir progresando, ver cómo mejorar sus entrenamientos, detectar sus puntos débiles durante un torneo y mostrarles nuestras observaciones”.

“El proyecto de Arsène Wenger es dar a todos los jóvenes con talento la oportunidad de que los detecte un ojeador, formarse, jugar en un equipo y, finalmente, llegar a la selección, —añadió Zuberbühler—. Esta es una prioridad irrenunciable en el desarrollo del fútbol. Como siempre dice nuestro presidente, Gianni Infantino, queremos que el fútbol sea realmente global. Queremos reducir las diferencias de calidad entre los equipos”.

Gilberto Silva, ganador de la Copa Mundial de la FIFA™ de 2002 con Brasil y que disputó 244 partidos con el Arsenal FC, considera que principal ventaja del GET es la posibilidad de aunar datos precisos con la experiencia de sus integrantes como jugadores y entrenadores.

“Nuestro objetivo es combinar los datos que nos proporcionen los analistas con nuestras propias observaciones, a fin de que la información resulte más accesible para el público. Para algunas personas no es fácil interpretar los datos por sí solos, ya que no siempre entienden lo que significan”, afirmó Gilberto Silva.

Al analizar un partido, los datos pueden mostrar que un jugador realizó diez pases y otro, 50, y uno puede pensar que quien ha dado 50 pases ha hecho un partido mejor. Pero ese tipo de información no se puede interpretar tan fácilmente. Combinaremos esta información con lo que veamos durante los partidos, a fin de fusionar el conocimiento futbolístico de expertos con diferentes puntos de vista”, explicó.

Además, el brasileño declaró que, en la antesala del partido inaugural, ya se palpa la ilusión entre los miembros del grupo.

“Tenemos muchas ganas de que empiece la competición, disfrutar de los goles y comentar cómo se va desarrollando. Ya empezamos a sentir como sube la adrenalina. Hay mucha expectación, lo cual es positivo, pero a mí lo que me interesa es ver el rendimiento de los debutantes en esta primera Copa Mundial de la FIFA con 48 selecciones participantes”.

El costarricense Paulo Wanchope, que disputó 73 partidos con su selección antes de entrenar a su país, está deseando descubrir las tendencias tácticas que marcarán el torneo.

“Queremos descifrar las tácticas que aplicarán los seleccionadores; por ejemplo, si tienden a ejecutar una presión alta, o si, por contra, optan por defender en un bloque defensivo bajo y llevar a cabo transiciones ofensivas. El objetivo es descubrir las estrategias tanto de las principales candidatas como de las que no parten como favoritas”, señaló.

“Portugal, por ejemplo, cuenta con jugadores de gran calidad pero que, en ediciones anteriores, no ha figurado entre las favoritas. Sin embargo, yo sí la considero clara aspirante a ganar la Copa Mundial de la FIFA y tengo ganas de ver a la selección sobre el campo”.

Otto Addo, que disputó 15 partidos internacionales con Ghana y ha dirigido a su selección en dos periodos diferentes, considera que esta Copa Mundial de la FIFA™ pondrá de manifiesto hasta qué punto ha progresado el fútbol en todo el mundo.

“Pienso que surgirán sorpresas que nadie imagina, ya que la diferencia entre las selecciones favoritas y las consideradas más modestas, a mi juicio, se está reduciendo —afirmó Addo—. Aguardo con gran interés que llegue el final de la fase de grupos para analizar qué patrones detectamos en los distintos continentes, cómo se adaptan los equipos europeos a este calor y el rendimiento de las selecciones africanas y sudamericanas, que quizá estén más acostumbradas a estas condiciones”.

“Por otro lado, en lo que respecta a los desplazamientos, el grupo de profesionales que acompaña a la selección es esencial, ya que proporciona a los jugadores todo lo que necesitan para rendir al máximo”.

“Lo que más me gusta es aprender e intercambiar puntos de vista con entrenadores y analistas de otros países. Es importante tener la mente abierta, escuchar otras opiniones y ser capaz de cambiar de parecer. Esto resulta especialmente difícil en el fútbol, pero es lo hace este trabajo tan interesante”.

Para Jayne Ludlow, que disputó 61 partidos internacionales con Gales y entrenó a su selección entre 2014 y 2021, la labor del GET va mucho más allá de este torneo.

“El trabajo del GET consiste en identificar las tendencias existentes en el fútbol, es decir, cómo evoluciona el juego y qué observamos sobre el campo. En cada partido de la Copa Mundial de la FIFA se detectan los patrones y comportamientos de los jugadores y, por supuesto, se analizan las decisiones de los seleccionadores. Vamos a profundizar en todos los aspectos técnicos y tácticos”, puntualizó Ludlow.

“Existen numerosas oportunidades de desarrollo. Los datos que recopilemos y las tendencias que identifiquemos se emplearán para formar a entrenadores y entrenar a los equipos a fin de que el fútbol siga evolucionando”.