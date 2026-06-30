El Grupo de Estudio Técnico (GET) destaca que combinados emergentes como Curasao y Cabo Verde han demostrado que, en un torneo de esta envergadura, ningún partido se puede dar por ganado de antemano

Las nuevas reglas para evitar la pérdida de tiempo han sido valoradas positivamente por dinamizar el juego y reducir las interrupciones innecesarias

Los datos del GET evidencian una fuerte correlación entre la velocidad en la recuperación del balón y la probabilidad de ganar

El Grupo de Estudio Técnico (GET) de la FIFA señala que la fase de grupos de la primera Copa Mundial de la FIFA™ con 48 selecciones ha puesto de manifiesto que equipos de menor trayectoria internacional han planteado retos de gran exigencia, incluso a las selecciones más fuertes del torneo.

Al término de la fase de grupos, los integrantes del GET, entre ellos Pablo Zabaleta, Jon Dahl Tomasson, Gilberto Silva y Otto Addo, junto a Pascal Zuberbühler, experto sénior de fútbol de la FIFA, y Tom Gardner, jefe del equipo de Perspectivas del Rendimiento Futbolístico de la FIFA, presentaron ante la prensa su primera valoración colectiva de la competición en su formato ampliado.

El Grupo de Estudio Técnico de la FIFA destaca que el formato de 48 selecciones ha propiciado un fútbol más vivo y exigente 01:54

"Me encanta este torneo. En su momento me pregunté: "¿Cómo se desarrollará con 48 selecciones? ¿Será grande la diferencia entre equipos?" Hoy podemos decir que las respuestas están sobre la mesa. Resulta extraordinario comprobar el rendimiento que están ofreciendo tantas selecciones", expresó Zuberbühler, responsable del GET y exguardameta de Suiza.

"Se demuestra [claramente] que las selecciones de menor perfil también son capaces de competir frente a las grandes potencias. Y lo que hemos observado hasta ahora es, sencillamente, un motivo de enorme satisfacción".

"No hemos visto goleadas ni marcadores desmesurados en los que un equipo pierde 7-0 dos o tres veces seguidas. Hubo un resultado amplio en el partido de Alemania, cuando superó 7-1 a Curasao, pero el encuentro se mantuvo 1-1 buena parte del tiempo. Para mí, eso ya supone una victoria en una Copa Mundial (de la FIFA). Es una muestra evidente del extraordinario crecimiento del fútbol a escala global", destacó.

El exinternacional argentino Pablo Zabaleta coincidió en que las dudas sobre un posible incremento de partidos desequilibrados carecían de fundamento. "Se observa que las selecciones favoritas han pasado por momentos de dificultad en la fase de grupos, lo que evidencia que, en el panorama actual, ningún encuentro es sencillo. Hay que competir y hacerlo bien para convertir el rendimiento en victorias", comentó.

El exfutbolista de la Bundesliga y exseleccionador de Ghana, Otto Addo, puso de relieve que nueve de las diez selecciones africanas participantes han logrado clasificarse para la fase de eliminación directa.

"Me hace muy feliz ver que los equipos africanos han aprovechado esta oportunidad para demostrar su potencial. El trayecto ha sido complejo para cada selección, y todas las que han llegado hasta aquí lo han hecho por mérito propio. Me alegra especialmente que hayan mostrado su calidad. Cabo Verde, por ejemplo, ha demostrado que está a la altura, y resulta realmente gratificante verlo", afirmó Addo, que también reconoció el mérito de la debutante Curasao por su empate ante Ecuador, el primer punto de su historia en una Copa Mundial de la FIFA™.

Según los datos del GET presentados por Tom Gardner, el torneo está alcanzando cifras goleadoras inéditas. «El promedio de goles por partido ha aumentado desde 2018 y 2022, y actualmente se sitúa apenas por debajo de los tres goles de media por encuentro», indicó.

Uno de los hallazgos más relevantes del GET es la fuerte correlación entre la velocidad en la recuperación del balón y la probabilidad de ganar.

"Estamos detectando una relación evidente entre los conjuntos que presionan inmediatamente tras perder la posesión y recuperan rápido, y los que obtienen mejores resultados… Los equipos ganadores recuperan la posesión, en promedio, cuatro segundos antes que los derrotados. Ahora que entramos en la fase eliminatoria, seguiremos analizando de cerca si esta tendencia se mantiene", agregó Gardner.

El panel coincidió en valorar positivamente el efecto de las modificaciones reglamentarias introducidas para incrementar la fluidez del juego.

"Se aprecia que los jugadores ya no recurren a interrupciones innecesarias, porque saben que deben abandonar el campo y dejar momentáneamente al equipo con diez. Los guardamentas también aceleran la acción cuando atrapan el balón para evitar situaciones comprometidas como conceder un saque de esquina. Considero que estas nuevas reglas han mejorado la dinámica del juego", expresó Zabaleta.

El exdelantero internacional danés y exseleccionador de Suecia, Jon Dahl Tomasson, celebró la reducción de las pérdidas de tiempo en los partidos. «Me resulta insoportable ver a los equipos dedicarse a dejar correr el reloj. Debemos cuidar nuestro producto, el fútbol; la emoción es imprescindible».

El panel señaló que las pausas de hidratación ofrecen a las selecciones la posibilidad de reajustar su estrategia a mitad del primer o segundo tiempo, y Zabaleta subrayó que también favorecen el rendimiento. "Esos descansos permiten a los jugadores recuperarse brevemente y afrontar los siguientes 25 minutos con mayor capacidad de respuesta", señaló.

El excentrocampista brasileño Gilberto Silva también valoró positivamente la Clasificación de la FIFA del Rendimiento Acumulado, por gentileza de Aramco, la nueva herramienta de análisis de datos para este Mundial, por su capacidad para destacar a futbolistas que no suelen figurar entre los protagonistas habituales.

"Me encanta que ahora se reconozca la importancia de los medios de contención: su esfuerzo constante, su presión, su papel en la organización de la presión tras pérdida y en guiar a los compañeros que tienen por delante. Además de su papel en el bloque bajo, posicionándose estratégicamente por delante de la línea defensiva. Que (la clasificación del rendimiento) también les otorguen este reconocimiento resulta muy gratificante".