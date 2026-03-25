La República Kirguisa da otro paso adelante con un evento de élite de su academia de la FIFA

El fútbol del país está en pleno auge gracias a la ayuda del Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA (TDS)

Las academias de la FIFA están presentes en 54 federaciones miembro y en los seis continentes

La Federación Kirguisa de Fútbol también ha hecho un uso notable del Programa Forward de la FIFA

El fútbol en la República Kirguisa ha logrado avances significativos desde que se incorporó al Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA (TDS) hace tres años. En este periodo, se han puesto en marcha varios proyectos de infraestructura importantes y se ha fundado una academia nacional que en la actualidad acoge a niños de cuatro categorías de edad (nacidos entre 2010 y 2014) y a un grupo de niñas de tres categorías.

El departamento de desarrollo técnico de la Federación Kirguisa de Fútbol (KFU) también ha cambiado con el nombramiento de un nuevo director, y el TDS ha sido clave a la hora de crear un sistema de detección del talento sin precedentes en el país.

En el último avance, la Federación de Fútbol de Kirguistán (KFU) ha celebrado un evento de élite de la Academia de Talentos de la FIFA en su Centro Nacional de Entrenamiento (NTC), situado en la capital, Bishkek, con la participación de niños de la Academia Nacional.

El evento contó con un partido entre la República Kirguisa y Uzbekistán en la Copa de Talentos Sub-16, un torneo en el que también participaron Tayikistán y Kazajistán, con los cuatro equipos alineando a jugadores de las Academias de Talento de la FIFA. Asistieron el vicepresidente primero de la KFU, Nurdin Bukuev, así como representantes de la FIFA y Leyendas de la FIFA, entre ellos el exdelantero búlgaro Hristo Stoichkov y la española Claudia Zornoza, ganadora de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™.

"Para nosotros, el objetivo más importante es descubrir a niños con talento en todas las regiones del país y ofrecerles las mismas oportunidades", afirmó Bukuev. "Formar a jugadores prometedores es nuestra responsabilidad. Ponemos especial énfasis en ampliar la experiencia internacional de nuestros jóvenes jugadores, mejorar el proceso de entrenamiento, crear las condiciones adecuadas y reforzar la formación de los entrenadores y especialistas. Estamos seguros de que nuestros jóvenes jugadores infundirán esperanza en el futuro y nos ayudarán a alcanzar nuestro principal sueño: clasificarnos para la Copa Mundial de la FIFA".

La KFU ha hecho un uso notable del Programa Forward de la FIFA, en el que cabe destacar el proyecto de renovación integral del centro de tecnificación nacional dirigido a convertirlo en la mejor base de entrenamiento posible para las selecciones del país. Estas reformas incluyen la construcción de un edificio de alojamiento para 100 personas, la renovación de una grada cubierta con 1000 asientos junto a uno de los campos de entrenamiento y la instalación de cuatro vestuarios nuevos. Asimismo, también se han renovado los terrenos de juego de la Academia Momunov, una instalación afiliada en Osh.

En mayo de 2025, la KFU se unió al proyecto de FIFA Arena con la instalación de minicampos en dos escuelas de Bishkek.

"Esta academia de la FIFA impulsará lo que se ha conseguido con estos buenos cimientos —declaró Gianni Infantino en un mensaje grabado que se emitió durante el acto—. Al hacer uso de su nuevo sistema de detección del talento, estarán ayudando a las mayores promesas del país a alcanzar su máximo potencial. Asimismo, me hace especial ilusión observar que su academia nacional ahora acoge a niños de cuatro categorías de edad y a un conjunto de niñas de varias categorías".

El presidente de la FIFA también añadió: "Ahora que la FIFA ha ampliado su catálogo de competiciones para brindar más oportunidades que nunca a todas las federaciones miembro, estoy deseando ver a los jugadores que se formen en su academia representar a la selección de la República Kirguisa en torneos mundiales"