Una inversión en el futuro: Jill Ellis y Arsène Wenger hacen un llamamiento para renovar el compromiso con el fútbol femenino y juvenil

Jill Ellis, directora general de fútbol de la FIFA: « El fútbol femenino es una realidad »

Ellis afirma que el fútbol femenino se debería ver como una como una oportunidad

Arsène Wenger, director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, insta a centrarse en el talento juvenil

Jill Ellis, directora general de fútbol de la FIFA, y Arsène Wenger, director de la División de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, han enfatizado la necesidad de asumir un nuevo compromiso para invertir en el fútbol femenino y en el desarrollo del fútbol juvenil en sus respectivos discursos pronunciados en el 76.º Congreso de la FIFA celebrado hoy en Vancouver (Canadá).

Ellis y Wenger, ambos exentrenadores laureados de la categoría de élite, han resaltado que el futuro del fútbol necesita un liderazgo audaz y un compromiso de implementar estructuras estables para la próxima generación de jugadores.

Ellis, exentrenadora de la selección femenina de Estados Unidos, envío un mensaje contundente para abogar por el crecimiento del fútbol femenino, al considerarlo una necesidad estratégica más que una mera obligación.

«Los líderes más exitosos no esperan las condiciones perfectas. Reconocen cuándo se presenta una oportunidad y actúan con determinación», afirmó Ellis. El fútbol femenino es una oportunidad. Las cifras confirman lo que todos sabemos. Dos mil millones de personas disfrutaron de la última edición de la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Más de un millón de brasileños presenciaron el partido entre el Corinthians y el Arsenal en la final de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA. Setenta y cinco mil personas llenaron el estadio el mes pasado en la final de la Copa Asiática Femenina de la AFC. Estas no son meras estadísticas, es una señal. Las cifras de audiencia lo demuestran y la demanda es real».

Ellis, que ganó dos ediciones de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ al frente de la selección femenina de Estados Unidos, afirmó que debe cambiar la mentalidad de que el fútbol femenino es un elemento secundario.

«El fútbol femenino es una realidad y tiene una gran ambición: conseguir que el fútbol sea realmente global», comentó.

«Algunos todavía ven el fútbol femenino como una obligación. Esta mentalidad no solo limita el progreso, sino que carece de sentido. La inversión en el fútbol femenino no es una obligación, es una de las decisiones más inteligentes que se pueden hacer, desde el punto de vista económico, competitivo y de identidad nacional».

«Los aficionados al fútbol no rinden homenaje a las mujeres ni a los hombres, sino a los héroes que logran grandes hazañas. Y estos hechos unen a las personas».

En la antesala de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™, que se celebrará en Sudamérica por primera vez, Ellis instó a los dirigentes futbolísticos de todo el mundo a aprovechar esta oportunidad.

«Las federaciones que reconozcan esta oportunidad hoy serán los campeones del mañana. Aquellos que inviertan, construyan y crean en esto serán los que conquisten títulos y hagan historia». Por lo tanto, sean valientes y apuesten por el futuro del fútbol femenino».

Wenger ofreció información sobre el Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA, incluida la confirmación de que 193 FM se han inscrito en el programa, que actualmente ofrece 600 proyectos de talento específicos en todo el mundo y 55 academias de talento de la FIFA.

El emblemático exentrenador del Arsenal enfatizó que el éxito en los escenarios internacionales es imposible sin una estructura juvenil integral. «En el fútbol mundial sabemos que todos los países con buenos resultados cuentan con una estructura completa de desarrollo del talento, desde las categorías juveniles hasta las absolutas, por lo que son necesarias para lograr el éxito», declaró.

Una de las piedras angulares del discurso de Wenger fue la necesidad de trabajar con jugadores desde edades tempranas para asegurarse de que están preparados física y mentalmente para el fútbol actual. Destacó que en las estructuras actuales hay una carencia fundamental: solo el 14% de los países cuenta con competiciones habituales sub-12.

«Queremos agrandar esa base y contar con competiciones sub-12 en todo el mundo», explicó.

La visión de futuro incluye el lanzamiento de torneos sub-15 de la FIFA masculinos y femeninos con formato de festival que, según Wenger, supondrán «una experiencia muy positiva para que los jóvenes de todo el mundo empiecen a jugar al fútbol juntos».