Las Mascotas Oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ promueven la sostenibilidad

Las Mascotas Oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ animan a los aficionados a apoyar la sostenibilidad ambiental

Los aficionados reciben mensajes sobre sostenibilidad durante los partidos a través de carteles y "tarjetas de jugador" con la imagen de alguna de las mascotas

Cada mascota representa a una nación anfitriona y combina una historia de conservación con una sencilla llamada a la acción

Uno de los aspectos más populares de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ han sido las mascotas: Maple™ el alce, Zayu™ el jaguar y Clutch™ el águila calva han sido muy populares entre los aficionados en los estadios y en los FIFA Fan Festivals en las 16 ciudades anfitrionas.

Pero la historia va más allá de unas simpáticas criaturas tomándose selfies con los aficionados al fútbol, ​​ya que cada una de las mascotas transmite un mensaje importante para todos gracias a la campaña The Planet is Our Field ("El Planeta es Nuestra Cancha")

Utilizando a las tres mascotas oficiales y fomentando acciones sencillas y cotidianas que apoyan la sostenibilidad ambiental, a la vez que se refuerza la idea de que proteger la naturaleza ayuda a proteger el futuro del deporte, "El Planeta es Nuestro Campo" es una campaña de concienciación sobre sostenibilidad durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, diseñada para involucrar a los aficionados. En ella se destaca la conexión entre el fútbol y el mundo natural.

The Planet is Our Field 00:25

Los aficionados se encuentran con mensajes sobre sostenibilidad por medio de carteles y expositores enrollables con la imagen de la mascota del equipo. Cada mascota representa a un país anfitrión y combina una historia de conservación con una sencilla llamada a la acción.

Maple, el alce de Canadá, anima a los aficionados a elegir verduras, frutas o comidas de origen vegetal, al tiempo que destaca la importancia de los bosques y los alces para el mantenimiento de ecosistemas saludables.

Clutch, el águila calva de Estados Unidos, promueve caminar, andar en bicicleta, usar el transporte público o compartir el coche para reducir las emisiones, utilizando el éxito de conservación del águila calva como ejemplo de acción ambiental colectiva.

Zayu, el jaguar de México, fomenta la correcta separación de residuos y el reciclaje, al tiempo que muestra el papel del jaguar en el mantenimiento de la biodiversidad en los bosques tropicales.

Al vincular estas acciones con la fauna emblemática de cada país anfitrión, la iniciativa hace que la sostenibilidad sea accesible, se recuerde y sea relevante dentro de la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA, contribuyendo a la idea general de que todos tenemos un papel que desempeñar en la protección del planeta.

Para motivar aún más a los aficionados, la FIFA colabora con Coca-Cola en "Cada saque de banda cuenta", un reto que anima a los aficionados a realizar acciones sencillas y positivas durante el torneo, desde reciclar y usar el transporte público hasta mantenerse activos y jugar al fútbol. Al subir una fotografía de la acción, los aficionados marcan goles para su selección nacional y pueden tener la oportunidad de ganar premios especiales de la Copa Mundial de la FIFA™. Hasta la fecha, más de 6.000 aficionados han participado y marcado más de 43.000 goles.

Tal como se establece en los Objetivos Estratégicos para el Fútbol Mundial 2023-2027 del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la FIFA se toma muy en serio sus responsabilidades sociales y está comprometida con la promoción del desarrollo sostenible, en particular en lo que respecta al clima y los derechos humanos.