Football for Schools se abre a nuevas perspectivas en Doha

Tras haber hecho escala en Kuwait, Bahréin y Omán , Football for Schools concluyó su gira por Oriente Próximo del mes de febrero en Catar. Sin embargo, el objetivo en Doha no era poner en marcha el programa en el país, dado que eso ya se hizo en 2022, sino consolidar los logros alcanzados, evaluar el camino recorrido e implantar un sistema digital de seguimiento y evaluación del programa.

Para ello, los días 26 y 27 de febrero se celebró un taller en la capital catarí que reunió a un panel de expertos llegados de 13 federaciones miembro de la FIFA, de la UNESCO y de Generation Amazing. El programa Football for Schools se encuentra a medio camino de su misión, consistente en hacer más accesible la práctica del fútbol para los niños y niñas reforzando el sistema educativo en 211 países a través de los valores del deporte. Cabe destacar que 107 países de entre las 211 federaciones miembro de la FIFA ya se han sumado a la aventura de Football For Schools.

"La Federación Catarí de Fútbol se comprometió a desempeñar un papel importante en la región y en el mundo contribuyendo de forma directa y positiva a brindar a millones de niños la posibilidad de aprender y de descollar en el fútbol", recordó también el secretario general de una federación decididamente muy activa; habida cuenta de que, en octubre de 2023, ya se celebró un seminario de Football for Schools dirigido a las mujeres en el país anfitrión de la pasada Copa Mundial de la FIFA.

Esta vez, los debates se centraron en el impacto que puede tener el programa Football for Schools en los 40 millones de niños de todo el mundo que ya han podido beneficiarse de él, y en identificar las herramientas y enfoques más adecuados para medirlo en las 211 federaciones miembro. De forma muy simbólica, representantes de las federaciones miembro llegaron desde todos los rincones del planeta para compartir sus experiencias y reflexionar colectivamente sobre la forma de optimizar el programa.

"Es la primera vez que reunimos así a representantes federativos para reflexionar sobre la manera de implantar un sistema digital de seguimiento y evaluación del programa Football for Schools", explica Fatimata Sidibe, directora de dicho programa desde 2022. "El seguimiento y la evaluación son una carga importante para todos los gestores de proyectos. Es fácil implementar un programa, pero muy complicado medir su impacto".

"F4S dispone de herramientas para evaluar y seguir los resultados y los indicadores cuantitativos", continúa, "pero no teníamos la posibilidad de comprender el impacto del programa a nivel cualitativo. El objetivo final es facilitar el trabajo de las federaciones con una herramienta de seguimiento sencilla y fácil de usar, que no les suponga una carga de trabajo adicional. Por eso, F4S optó por reflexionar de manera participativa con los representantes de las federaciones miembro de las seis confederaciones durante este seminario, con el fin de proponer una solución que se adapte a las federaciones y a la FIFA para medir el impacto de las habilidades para la vida en los niños".

Con ese fin, trece federaciones procedentes de las seis confederaciones aceptaron colaborar con la FIFA, y con sus socios UNESCO-OIE (Oficina Internacional de Educación de la UNESCO) y Generation Amazing, para conceptualizar este enfoque y definir una "solución interna - In House solution" que será traducida al lenguaje informático por FIFA Technology. Así, se implantará un sistema digital de seguimiento y evaluación en Puerto Rico y Guyana (CONCACAF); en Tonga y Fiyi (OFC); en Moldavia y Letonia (UEFA); en Arabia Saudí, India, Guam y Catar (AFC); en Malaui y Namibia (CAF); y, por último, en Paraguay (CONMEBOL).

"A la UNESCO-OIE le complace mucho poder apoyar este programa Football for Schools, porque es un proyecto que permite transmitir las habilidades para la vida a través del fútbol", se congratula Mallorie Trannois, responsable del seguimiento de los programas y alianzas en laUNESCO-OIE, radicada en Ginebra.

"Hoy se habla de las habilidades para la vida en todos los sectores de actividad. En algunos países, figuran incluso en los planes de estudio educativos. Si los países no las han incorporado en sus programas escolares, Football for Schools y la UNESCO les ayudarán a demostrar la necesidad de remediar la situación; si los países sí las han integrado, entonces el programa permitirá medir el impacto de las habilidades para la vida, y eso contribuirá a ayudar a esos países a encontrar mecanismos de control. El papel de la UNESCO-OIE consistirá en medir las habilidades para la vida en esos planes de estudios", explica.

"No obstante, ¡aún sigue quedando un largo camino!, y este seminario está ahí para recordárnoslo. Ha permitido que cada uno comprenda los obstáculos a los que se enfrenta cada país, y cómo puede sortearlos, de modo que cada federación aproveche al máximo el programa en el futuro", resalta.

"Este seminario ha sido sumamente beneficioso", añade Bryan Joseph, director de desarrollo técnico en Guyana. "La experiencia me ha servido para comprender mejor Football For Schools y todo lo que implica este programa. Gracias a este taller, creo que estoy en las mejores condiciones para cumplir el objetivo de Football for Schools en mi país; e incluso ayudar a que los demás países también lo hagan. Hablar con otras federaciones de lo que funciona más o menos bien, dialogar sobre los problemas, pensar en soluciones… todo eso nos ha permitido avanzar, y nos servirá a todos para sacar el máximo beneficio de este programa".