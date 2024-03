Football for Schools apoya la transformación social y deportiva en Oriente Medio

El programa Football for Schools se puso en marcha en Kuwait, Baréin y Omán en febrero

Si la Copa Mundial de la FIFA 2022 dio alas a su país anfitrión, Catar, como atestigua su reciente triunfo en la Copa Asiática , el tremendo legado que dejó el acontecimiento se está compartiendo por toda la región. De hecho, el impacto de la Copa Mundial ha sido beneficioso para todo Oriente Próximo, tanto en los aspectos deportivos como en los sociales, como demostraron las jornadas de presentación de Football for Schools en Kuwait, Baréin y Omán durante el mes de febrero.

Football For Schools en Jaber Al Ahmad City, Kuwait

Football for Schools, que ya está presente en más de la mitad de las federaciones miembro de la FIFA , tiene como objetivo hacer que el fútbol sea más accesible para todos, especialmente para las niñas, al tiempo que refuerza el sistema educativo a través de los valores del deporte. La puesta en marcha del programa en cada país incluye un seminario de formación de dos días para los educadores y una jornada de lanzamiento a la que asisten los alumnos a los que va dirigido el proyecto. Y ya sea en Kuwait, Bahrein u Omán, tanto las mujeres -hablando de educadores- como las niñas -hablando de alumnas- han respondido.

"Es un gran orgullo formar parte de esta iniciativa, que ante todo fomenta la inclusión, la deportividad y el amor por el deporte", afirma la Sra. Mais, educadora en Kuwait. "Como profesora de educación física, este programa me permite adquirir técnicas y estrategias pedagógicas innovadoras, para que los alumnos se sientan más implicados".

Football for Schools en Baréin

"Más allá de las habilidades futbolísticas, Football for Schools les ofrece un entorno solidario e integrador en el que cada niño se siente valorado y capacitado", prosigue. "Me llena de alegría ser testigo del entusiasmo y la pasión de los niños que aprenden y crecen a través de este programa y me motiva para seguir intentando ayudarles a progresar en sus vidas".