Un grupo de niños apoyados por la Fundación FIFA conocen a varias FIFA Legends en Londres

Varios de esos niños han sido invitados el lunes a la gala de The Best FIFA Football Awards™

La estrella italiana del fútbol sala Francesca Mannavola, la ex capitana de la selección femenina de Italia Patrizia Panico, el subcampeón con Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2006 Claude Makelele y el ex delantero internacional colombiano Juan Pablo Ángel jugaron con los niños durante su sesión de entrenamiento dirigida por Bloomsbury Football.

"Tenemos que facilitar el acceso de los niños al fútbol. No se necesita mucho: un campo, unas botas, un balón. Los ves disfrutando, y eso me hace feliz. Así es como empecé yo también”, afirmó el ex internacional francés Makelele. “Mi consejo para ellos es que no piensen en el futuro; que se lo tomen todo yendo paso a paso. La labor de la Fundación FIFA ayuda a los niños a comprender que pueden conseguir el sueño que desean, que todo es posible".