Pierluigi Collina, director de la División de Arbitraje de la FIFA, comenta las cuestiones arbitrales observadas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ hasta el momento

Las medidas para reducir las pérdidas de tiempo han sido muy eficaces

Antes de la competición se explicaron las nuevas reglas a los seleccionadores, jugadores y representantes de la prensa

Se ha producido una disminución radical de las lesiones de los jugadores

Artículo de Pierluigi Collina, director de la División de Arbitraje de la FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA

Antes de que empezara la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se decidió implementar nuevas reglas, en concreto las que atañen a las pérdidas de tiempo, con el objetivo de reducir estas e incrementar el tiempo que el balón está en juego.

Tres medidas han resultado muy eficaces y ya están consideradas innovaciones muy positivas: el límite de cinco segundos permitidos para sacar de puerta o de banda, los diez segundos que tienen los jugadores que van a ser sustituidos para salir del terreno de juego y el minuto que un jugador debe permanecer fuera del campo cuando ha sufrido una lesión.

Las nuevas reglas se explicaron a seleccionadores y jugadores antes de que empezara la competición, durante un seminario con los técnicos y sesiones virtuales con las selecciones. Además, se proporcionaron estas explicaciones a la prensa, para que toda la comunidad del fútbol conociera y comprendiera los cambios.

En general, se han respetado las nuevas reglas. En los 72 partidos de la fase de grupos, solo un jugador sustituido no respetó el límite de diez segundos. Por otro lado, muchos jugadores, cuando iban a ser sustituidos, corrieron hacia la banda para salir rápidamente del campo, aunque su equipo fuera por delante en el marcador.

El límite de los cinco segundos se superó cuatro veces en los saques de puerta y, como resultado, se concedió un saque de esquina al equipo rival; y once saques de banda acabaron concediéndose al adversario.

La cantidad de lesiones se ha reducido espectacularmente, y en muy pocos casos se ha solicitado la intervención del cuerpo médico. La conducta, en líneas generales, ha sido excelente hasta el momento. Solo se han mostrado dos amonestaciones a jugadores y otras tantas a entrenadores por protestar la decisión del árbitro.

De las diez tarjetas rojas mostradas hasta la fecha, seis fueron resultado de infracciones con las que se buscaba evitar una ocasión manifiesta de gol, y solo una sancionó a un jugador que se tapó la boca con la mano en una confrontación con un rival.

Durante las sesiones virtuales que se mantuvieron antes del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se informó a seleccionadores y jugadores de los criterios arbitrales que se utilizarían para interpretar, entre otros aspectos, las entradas y las infracciones por mano.

Para no romper el ritmo de los partidos, se recomendó a los árbitros que no castigaran los contactos normales en el fútbol y se centraran en situaciones específicas que pueden surgir de las tácticas de ciertos equipos,

por ejemplo cuando los atacantes agarran a los defensores para dificultar sus movimientos. Si bien mantener la posición no es una falta, cuando un atacante se desentiende del balón y se mueve intencionadamente (aunque sea ligeramente), con la clara intención de obstruir el desplazamiento del rival e impedirle que ejerza sus funciones defensivas, los árbitros, y el VAR cuando sea necesario, deberán analizar minuciosamente el incidente e intervenir. Esto sucede sobre todo cuando la táctica del equipo busca impedir que el guardameta rival pueda defender la portería.