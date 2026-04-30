En vísperas del 76.º Congreso de la FIFA se ha inaugurado oficialmente en Vancouver la Concacaf House, un centro destinado a todos los aficionados

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de la Concacaf, Vittorio Montagliani, inauguraron las nuevas instalaciones con la tradicional ceremonia del corte de la cinta

La Concacaf House rinde homenaje a la diversidad y la unidad de las federaciones miembro de la confederación

Este espacio, dedicado a la celebración de múltiples actividades, se recreará en Miami y Nueva York

Las culturas futbolísticas de las diversas naciones que componen Norteamérica, Centroamérica y el Caribe se vieron representadas y homenajeadas durante la ceremonia oficial de inauguración, con el tradicional corte de cinta, de la Concacaf House en Vancouver (Canadá). El nuevo espacio se ha creado en los preliminares de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para el disfrute de los aficionados al fútbol.

Estas instalaciones son las primeras de las tres grandes activaciones destinadas a la afición que se erigirán en la región. La inauguración contó con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y del presidente de la Concacaf y vicepresidente de la FIFA, Vittorio Montagliani.

El centro está situado en la Jack Poole Plaza junto al Centro de Convenciones de Vancouver, en el núcleo urbano de la ciudad canadiense, una de las 16 anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con su construcción se ha buscado presentar al mundo las 41 federaciones que componen la Concacaf, 35 de las cuales son también federaciones miembro de la FIFA. El espacio plasma la diversidad y unidad de una región que se prepara para albergar la competición, ampliada a 48 selecciones, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos del 11 de junio al 19 de julio.

La Concacaf House se articula en torno a cuatro zonas temáticas (motivación, participación, descubrimiento y celebración), que crearán una experiencia inmersiva para los aficionados de todas las edades.

Entre ellas destaca el montaje The Kicks of Concacaf, que expone una colección de botas de fútbol pintadas a mano, en homenaje a las singulares tradiciones y culturas futbolísticas de las naciones que forman parte de la confederación.

Quienes deseen imbuirse en la historia, The Vault ofrece una exposición tipo museo, con una amplia colección de trofeos, camisetas, medallas y recuerdos utilizados en los partidos, que narran el devenir del fútbol en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

El centro ofrece varias actividades interactivas para fomentar la participación de los visitantes, como la Skills Zone y la Gaming Zone.

La zona creativa Studio 41 está pensada para los más jóvenes y las familias, y la Chill Zone ofrece un espacio de relajación, con helados de diferentes sabores inspirados en las muchas culturas que caracterizan la Concacaf.

En el discurso pronunciado durante la ceremonia inaugural, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aplaudió la iniciativa y los progresos que ha efectuado la Concacaf durante la última década.

"Mi presencia en este acto es para mí muy especial y me llena de orgullo", aseguró a los presentes.

Cuando se refirió a la transformación del organismo rector del fútbol de la región, comentó que tanto él como el señor Montagliani llevan una década en la presidencia de sus respectivas organizaciones.

"Para mí es muy especial asistir a la inauguración de la Concacaf House en Vancouver y celebrarlo con Vittorio Montagliani y su familia, porque él también lleva diez años al frente de la Concacaf, a la que ha dirigido hasta alcanzar cotas muy altas y éxitos continuados —añadió el señor Infantino—. Nos convertimos en presidentes, de la FIFA y de la Concacaf, más o menos a la vez, hace ya una década, por lo que me siento muy orgulloso de seguir compartiendo este maravilloso viaje contigo, querido Vittorio. La Concacaf House es como nuestra casa, y la familia del fútbol mundial se sentirá muy bien recibida aquí en Canadá, al igual que en México y Estados Unidos, durante la Copa Mundial de la FIFA más inclusiva de la historia".